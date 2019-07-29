Дарья Пынзарь рассказала, как ей удалось похудеть в Турции

Дарья Пынзарь тщательно следит за фигурой и периодически делится с подписчицами своими секретами красоты. На днях она поведала, как ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь уже продолжительное время живет в Турции. В ее Инстаграме регулярно появляются снимки сытных восточных завтраков, за что фолловеры нередко критикуют звезду и пророчат ей очередную пластическую операцию. Однако, как недавно призналась звезда, она поддерживает свое тело в тонусе и соблюдает диету.

На днях Дарья поделилась видео, на котором продемонстрировала свои успехи в похудении. «Весов нет, но по сантиметрам — минус 4. Эта кофта раньше лежала на полке ''жирные складки'', потому что впивалась в бока и делала валик», — поделилась инстаграм-звезда радостной новостью.

Как сообщила экс-участница «Дома-2», она не стремится к худобе, главное для Пынзарь — это отсутствие дряблости и целлюлита.

На вопросы подписчиц, как удалось достичь такого результата, Дарья вежливо поделилась личными методами. «Дробное питание и много воды», — объяснила свою диету звезда. Также она сообщила, что старается регулярно плавать и не есть все, что лежит на столе.

1 2 3 ... 10 Дарья Пынзарь известна своими пышной грудью и тонкой талией

Интернет-пользователи не только оценили фигуру знаменитости, но и похвалили за проделанную работу, ведь, как известно, похудеть в Турции с ее калорийной и такой вкусной кухней довольно-таки сложно!