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Екатерина Климова похвасталась, что у них с 17-летней дочерью один размер одежды

Четырежды мама Екатерина Климова находится в прекрасной форме и никогда не упускает возможности продемонстрировать это окружающим. Так, недавно актриса доказала, что ее фигура ничуть не хуже, чем у старшей дочери Лизы. 
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Кажется, что 41-летней Екатерине Климовой не знакомы проблемы с лишним весов, а ведь она родила четверых детей!

Чтобы оставаться в форме, вот уже много лет актриса занимается плаванием. Как бы ни был тяжел ее рабочий график, она всегда находит время на посещение бассейна. 

Кажется, всем худеющим стоит присмотреться именно к этому виду спорта. На днях Екатерина похвасталась, что выглядит так же прекрасно, как и ее 17-летняя дочь Лиза. 

Екатерина Климова
Екатерина Климова с дочерью Лизой

В своем микроблоге Климова рассказала, что к недавнему торжеству одно ателье сшило им с наследницей вечерние платья. 

Как оказалось, мерки актрисы и ее старшей дочери практически полностью совпали. 

«Очень удобно быть одного размера с 17-летней дочерью», — написала в соцсетях звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Поклонники восхитились фигурой актрисы и сделали ей множество комплиментов. «Ничего удивительно нет в том, что вы с Лизой можете носить одну одежду — выглядите, как сестры», «Даже не верится, что вы родили четверых детей, вы ведь такая девочка на вид!» — написали фолловеры под фото. 

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01 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @klimovagram/Instagram
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Екатерина Климова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Самая ухоженная и естественно красивая в нашем шоу Бизе, на мой взгляд. Фигура роскошная: не селёдка без форм, не качок, а такая как надо. Выглядит она максимум на 35.

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