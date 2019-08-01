Екатерина Климова похвасталась, что у них с 17-летней дочерью один размер одежды

Четырежды мама Екатерина Климова находится в прекрасной форме и никогда не упускает возможности продемонстрировать это окружающим. Так, недавно актриса доказала, что ее фигура ничуть не хуже, чем у старшей дочери Лизы.

Екатерина Климова

Кажется, что 41-летней Екатерине Климовой не знакомы проблемы с лишним весов, а ведь она родила четверых детей!

Чтобы оставаться в форме, вот уже много лет актриса занимается плаванием . Как бы ни был тяжел ее рабочий график, она всегда находит время на посещение бассейна.

Кажется, всем худеющим стоит присмотреться именно к этому виду спорта. На днях Екатерина похвасталась, что выглядит так же прекрасно, как и ее 17-летняя дочь Лиза.

Екатерина Климова с дочерью Лизой

В своем микроблоге Климова рассказала, что к недавнему торжеству одно ателье сшило им с наследницей вечерние платья.

Как оказалось, мерки актрисы и ее старшей дочери практически полностью совпали.

«Очень удобно быть одного размера с 17-летней дочерью», — написала в соцсетях звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники восхитились фигурой актрисы и сделали ей множество комплиментов. «Ничего удивительно нет в том, что вы с Лизой можете носить одну одежду — выглядите, как сестры», «Даже не верится, что вы родили четверых детей, вы ведь такая девочка на вид!» — написали фолловеры под фото.