Результат на лицо: Брэд Питт помолодел после развода с Анджелиной Джоли

В середине апреля 55-летний Брэд Питт и 44-летняя Анджелина Джоли официально перестали быть мужем и женой. Знаменитостям понадобилось почти три года, чтобы развестись. Впрочем, некоторое имущество они до сих пор не могут до конца поделить.
Так, на фоне развода у Джоли обострился лицевой паралич. Питт же, по слухам, страдал от множества пагубных пристрастий.
К счастью, в последние месяцы дела звезд налаживаются. Оба снимаются в больших голливудских проектах, проводят много времени с детьми и выглядят вполне счастливыми.
«Брэд очень рад, что фильм получил много восторженных отзывов. Он очень серьезно подошел к подготовке к этой роли, полностью изменив свой образ жизни и впервые за долгие годы начав заниматься спортом», — поведал инсайдер порталу People.
По словам источника, актер стал правильно питаться и тренироваться в большей степени не из-за развития карьеры, а ради своих детей. «Он начал усердно меняться, чтобы в первую очередь стать отличным отцом. А то, что к этому приложились творческие успехи, всего лишь приятный бонус для Питта», — подытожил аноним.