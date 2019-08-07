Результат на лицо: Брэд Питт помолодел после развода с Анджелиной Джоли

Этой весной Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после нескольких лет публичных скандалов. Судя по всему, окончание основной части судебных разбирательств пошло на пользу самочувствию актеров.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

В середине апреля 55-летний Брэд Питт и 44-летняя Анджелина Джоли официально перестали быть мужем и женой. Знаменитостям понадобилось почти три года, чтобы развестись. Впрочем, некоторое имущество они до сих пор не могут до конца поделить.

Продолжительные судебные разбирательства не могли не сказаться на самочувствии актеров.

Так, на фоне развода у Джоли обострился лицевой паралич. Питт же, по слухам, страдал от множества пагубных пристрастий.

К счастью, в последние месяцы дела звезд налаживаются. Оба снимаются в больших голливудских проектах, проводят много времени с детьми и выглядят вполне счастливыми.

Так, совсем скоро в российский прокат выходит фильм «Однажды в Голливуде» — первая работа Питта за последние два года.

«Брэд очень рад, что фильм получил много восторженных отзывов. Он очень серьезно подошел к подготовке к этой роли, полностью изменив свой образ жизни и впервые за долгие годы начав заниматься спортом», — поведал инсайдер порталу People.

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По словам источника, актер стал правильно питаться и тренироваться в большей степени не из-за развития карьеры, а ради своих детей. «Он начал усердно меняться, чтобы в первую очередь стать отличным отцом. А то, что к этому приложились творческие успехи, всего лишь приятный бонус для Питта», — подытожил аноним.