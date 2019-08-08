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41-летняя Анна Плетнева в откровенном белье снялась в новом клипе с молодым красавцем

7 августа Анна Плетнева представила новый клип группы «Винтаж» на песню «Интуиция». Видео получилось очень откровенным. 

Новый клип группы «Винтаж» на трек «Интуиция» снят в модной стилистике постсоветского модернизма. Все помнят знаменитую фразу «Секса у нас нет, и мы категорически против этого», так вот Анна Плетнева с большим удовольствием доказывает миру обратное. 

В новом видео певица предстает в весьма откровенных образах.

В начале клипа Анна лежит в кровати с молодым красавцем, одетая в полупрозрачное белье, где на трусиках красуется надпись «Целуй». В течение ролика артистка примерит еще несколько нарядов — один другого сексуальнее. Поражает и тот факт, что в 41 год Плетнева выглядит — без преувеличения — как молодая девушка.

«Тему для клипа предложил режиссер Сережа Ткаченко: вернуться в эпоху, когда многое было под запретом, все ждали и хотели перемен... В детстве на стене моей комнаты висел плакат Виктора Цоя. Идея повторить в клипе самые яркие и запоминающиеся кадры из фильмов ''Игла'' и ''Асса'' разделила мое сознание на части — я была и той маленькой девочкой и сегодняшней взрослой артисткой», — призналась Анна. 

«И, кстати, знаменитая фраза 30-летней давности заканчивалась словами ''Cекса у нас нет, а есть любовь''. К счастью, в моей жизни есть и то, и другое...» — в завершение добавила Плетнева. Вам понравился клип? 

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08 августа 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба
Теги

Анна Плетнева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Можно вопрос:что это было только что?))

  • Клип и песня очень понравились!!! Даже не верится, что Плетнёвой за 40. Это видео с фильтрами или она реально так классно выглядит?! Красивая девушка

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