20-летняя дочь певицы Славы демонстрирует точеную фигуру в экстравагантном купальнике

Дочь певицы Славы Александра любит и умеет демонстрировать свои стройные формы. На днях в ее Инстаграме появился снимок, на который мы не смогли не обратить ваше внимание.

Певица Слава с дочерью Александрой

Помимо таланта 39-летняя певица Слава обладает и стройной фигурой. Конечно, чтобы всегда быть в форме, артистка занимается спортом, но генетика тоже внесла свой вклад. Дочь звезды, 20-летняя Александра, унаследовала красоту родительницы и выглядит не хуже своей знаменитой мамы.

Александра Морозова

Девушка не стесняется демонстрировать стройную фигуру и часто выкладывает в Сеть фото в купальниках. Иногда в ленте ее Инстаграма появляются снимки и в обнаженном виде. На днях в своем микроблоге дочь Славы опубликовала новый кадр. Александра Морозова предстала в слитном экстравагантном купальнике ярко-синего цвета. Однако не только аутфит привлек внимание интернет-пользователей — тонкая талия, плоский живот, подтянутая фигура — вот чему были посвящены комплименты в комментариях под снимком.



1 2 3 ... 10 20-летняя дочь поп-исполнительницы Славы очень похожа на свою звездную маму

С фолловерами Александы сложно не согласиться. С фолловерами Александы сложно не согласиться. Ее фигура действительно что надо!

