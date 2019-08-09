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20-летняя дочь певицы Славы демонстрирует точеную фигуру в экстравагантном купальнике

Дочь певицы Славы Александра любит и умеет демонстрировать свои стройные формы. На днях в ее Инстаграме появился снимок, на который мы не смогли не обратить ваше внимание.
Анастасия Сланевская (Слава)
Певица Слава с дочерью Александрой

Помимо таланта 39-летняя певица Слава обладает и стройной фигурой. Конечно, чтобы всегда быть в форме, артистка занимается спортом, но генетика тоже внесла свой вклад. Дочь звезды, 20-летняя Александра, унаследовала красоту родительницы и выглядит не хуже своей знаменитой мамы. 

Александра Морозова
Александра Морозова

Девушка не стесняется демонстрировать стройную фигуру и часто выкладывает в Сеть фото в купальниках. Иногда в ленте ее Инстаграма появляются снимки и в обнаженном виде. На днях в своем микроблоге дочь Славы опубликовала новый кадр. Александра Морозова предстала в слитном экстравагантном купальнике ярко-синего цвета. Однако не только аутфит привлек внимание интернет-пользователей — тонкая талия, плоский живот, подтянутая фигура — вот чему были посвящены комплименты в комментариях под снимком. 

  • Анастасия Сланевская (Слава), Александра Морозова
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    20-летняя дочь поп-исполнительницы Славы очень похожа на свою звездную маму
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С фолловерами Александы сложно не согласиться. С фолловерами Александы сложно не согласиться. Ее фигура действительно что надо!

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09 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, @alexandrawinter, @nastya_slava/Instagram, PhotoXPress.ru
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Анастасия Сланевская (Слава), Александра Морозова

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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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