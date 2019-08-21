Растительная диета, балет и бокал для настроения: как Меган Маркл худеет после родов и работают ли ее методы

После рождения сына поклонники стали еще усиленнее обсуждать Меган Маркл — точнее ее изменившуюся фигуру. Пока сама герцогиня не спешит возвращаться к прежним параметрам, в Сети ведутся жаркие дискуссии насчет того, успела ли она уже хотя бы немного похудеть или нет. Woman.ru присоединяется к обсуждениям и выясняет, как супруга принца Гарри работает над собой в первые месяцы материнства.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

В начале мая 37-летняя Меган Маркл стала мамой, родив принцу Гарри сына Арчи Харрисона. Первый выход королевской особы в свет случился всего через два дня после появления малыша и произвел настоящий фурор — в особенности среди ее хейтеров. Герцогиню наконец-то перестали подозревать в имитации беременности (стоит только вспомнить, сколько ходило об этом слухов). Все окончательно убедились, что Меган сама носила малыша: еще не опавший живот, пигментация и отечность, свойственные многим женщинам в послеродовой период, служили тому красноречивым доказательством.

Однако обсуждать молодую женщину меньше не стали. Теперь мастера злословия переключились на фигуру Маркл, тщательно изучая все ее свежие снимки.

В первый раз молодая мама надолго появилась на публике спустя месяц после родов, на праздновании дня рождения Елизаветы II. Впрочем, тогда рассмотреть внешность Меган никому так и не удалось — как из-за объемного наряда в темных цветах, так и потому, что мероприятие не подразумевало долгого позирования перед камерами или прогулки членов королевской семьи среди собравшейся толпы. Все, что в тот раз успели заметить фанаты, так это по-прежнему круглое вследствие отечности лицо.

Еще через несколько недель Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетила бейсбольный матч в Лондоне. Судя по всему, к этому якобы незапланированному выходу герцогиня готовилась долго и тщательно. Тогда она даже решилась надеть короткое облегающее платье с акцентом на талию! Не беремся предполагать, понадобилось ли молодой маме утягивающее белье, но волосы в тот раз она распустила не просто так — локоны визуально уменьшили все еще имеющую место быть полноту ее лица.

Следующие наряды королевской особы были менее смелыми. Скрывающие проблемные зоны юбки-трапеции с завышенной талией, длинные блузы с драпировкой в области живота и платья-разлетайки не дают простора для обсуждений фигуры знаменитости и навевают мысль о том, что в ближайшем обозримом будущем к своим «добеременным» параметрам герцогиня вряд ли вернется.

Все еще впереди

Конечно, три месяца — это ничтожный срок для ощутимого преображения после родов, особенно касаемо женщин, предрасположенных к активному набору веса (много лет назад Меган сама признавалась, что относится к их числу). Несомненно, Маркл могла бы подобно Кейт Миддлтон сесть на жесткую диету и все свободное время посвящать спорту, чтобы стать даже стройнее, чем до беременности — однако она пошла по другому пути.

Недавно стало известно, что супруга принца Гарри совсем не заинтересована в резком преображении и не хочет соревноваться в этом плане со своей известной родственницей. По словам королевского инсайдера, Маркл намеренно не прибегает к экстремальному похудению, чтобы не стать одной из тех звездных мам, которые с гордостью демонстрируют плоский живот всего через пару недель после родов.

«Она хочет разрушить сложившийся стереотип, что для того, чтобы быть красивой, нужно обязательно быть худой. Она рада служить реалистичным примером для новоиспеченных мам и показать, как иногда бывает сложно избавиться от лишнего веса», — рассказал аноним американскому изданию Us Weekly.

Желание Меган понятно и вполне объяснимо — как с точки зрения психофизического состояния недавно родившей женщины, так и по медицинским показаниям. Доктора не рекомендуют молодым мамам (в особенности кормящим) быстро возвращаться к тяжелым физическим нагрузкам и уж тем более сильно ограничивать калорийность своего питания. К тому же, куда приятнее в этот период всю себя посвятить заботам о малыше.

Изменения налицо

Сказать, что герцогиня Сассекская вообще не старается вернуться к прежним параметрам, было бы неправильно — просто она в корне изменила свои собственные планы на послеродовой период.

Меган Маркл (архивное фото)

Ни для кого не секрет, что во время предыдущего брака с режиссером Трэвором Энгельсоном у Меган имелся самый настоящий «беременный» контракт. Согласно четко прописанным условиям, после рождения ребенка супруг знаменитости в обязательном порядке должен был оплачивать ей не только услуги няни, но и фитнес-тренера и диетолога.

Тогда Маркл панически боялась, что лишние килограммы помешают ей строить карьеру в Голливуде.

Сейчас же ситуация в корне изменилась. Экс-актриса занимается благотворительностью, и главная ее задача — вдохновлять людей, пусть даже и просто своим внешним видом. Не сомневаемся, многие молодые мамы благодарны Маркл за то, что она не старается казаться идеальной, скрывая ото всех свои недостатки.

Без ограничений не обошлось

Несмотря на поддержку современных течений, связанных с правами женщин и красотой, супругу принца Гарри все же сложно назвать их ярой последовательницей. С одной стороны, она вроде бы отказывается от активного похудения, а с другой — соблюдает правила здорового образа жизни, которые многим из нас могут показаться весьма жесткими и сложными.

Всю сознательную жизнь с подачи мамы-тренера Меган увлекается йогой и медитацией и уже давно приучила к восточным практикам и своего супруга. Асаны герцогиня практиковала и во время беременности, и сразу после нее, но уже вместе с малышом Арчи. Поговаривают, что во Фрогмор-хаусе, особняке, где обитает королевская пара, имеется специально оборудованная комната. Мы лично этому не удивимся, зная, что Меган и сама занимается йогой с детства — с семи лет.

Кроме того, в сентябрьском номере британского Vogue, создававшемся при непосредственном участии самой Маркл, она призналась, что обожает кардио-тренировки и фитнес у балетного станка.

Последнее увлечение само по себе не ново в кругу селебов, однако актуальности не теряет, потому что помогает значительно повысить гибкость тела и проработать все мышцы (спросите у одной из его преданных последовательниц — Сары Джессики Паркер). Подобные упражнения идеально подходят молодым мамам, ведь они помогают не только улучшить фигуру, но и развить выносливость.

Наряду с любовью к йоге и фитнесу, Маркл давно пытается отказаться от животной пищи в пользу веганской диеты. По словам инсайдеров, после рождения ребенка Меган будто забыла о привычных блюдах и заменила их аналогами из растительных продуктов.

Молоко, к примеру, она пьет исключительно миндальное, ну а всем традиционным десертам предпочла пудинг из семян чиа. Мясо заменено богатыми белком злаками и бобовыми, в которых также содержится масса ценных микроэлементов.

Растительное питание стало для знаменитости не просто диетой, а образом жизни. Поговаривают, что молодая мама так увлечена поиском новых необычных продуктов, что проводит много времени в онлайн-магазинах, скупая там весь ассортимент веганских закусок. В особом почете, как говорят, все разновидности хумуса и закуски из моркови. К тому же, западные СМИ не раз сообщали, что в будущем Маркл планирует полностью перевести на растительное питание не только принца Гарри, но и маленького сына.

Палка о двух концах

Сама Меган никогда не подтверждала, что хочет отказаться от мяса и других животных продуктов. Более того, в свежем номере Vogue герцогиня подчеркивала, что встречалась с героинями своих материалов за сытным обедом со стейками и даже… бокалом вина! Да-да, вы не ослышались: в некоторых ситуациях молодая мама позволяет себе употребить немного алкоголя, а иногда и съесть что-то вредное вроде чипсов или картофеля фри с калорийным сырным соусом. Как и многие западные звезды (например, Белла Хадид и Ким Кардашьян), женщина придерживается мнения, что читмил еще никому и никогда не вредил, если в меру.

Несомненно, королевская особа уделяет много внимания качеству и (что важно) экологичности своего рациона. Она старается находить альтернативу некоторым животным продуктам (в особенности снэкам) — но только для того, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и сосуды.

Подобным правилам питания экс-актриса следовала еще до знакомства с принцем Гарри. Пару лет назад она не раз давала интервью, в которых в подробностях рассказывала о том, что ест каждый день.

Так, обычно по утрам Меган предпочитает пить смузи с зеленью и ягодами и есть тосты с яйцом пашот и авокадо. Обедает она салатом с тунцом, рассольным сыром и стручковой фасолью, а на ужин заказывает пасту с овощами и морепродуктами.



Особое место в питании герцогини занимают суперфуды — продукты, содержащие в себе максимальное количество полезных веществ. Авокадо, капуста кейл, семена чиа, спирулина, ягоды годжи — все это супруга принца Гарри включает в каждый прием пищи.

Неприятная ситуация

Недавно любовь Меган Маркл к органическим ингредиентам сыграла с ней злую шутку. Дело в том, что одна ранее никому неизвестная британская фармацевтическая компания выпустила таблетки для похудения на основе растительных экстрактов.



Бренд объявил о старте продаж нового препарата, на весь свет протрубив, что их постоянной клиенткой и чуть ли не вдохновительницей является герцогиня Сассекская — мол, именно их жиросжигающие капсулы помогли женщине быстро прийти в форму после родов.



Чтобы убедить покупателей приобрести их товар, мошенники даже сфабриковали аудиозаписи с голосом Меган, на которых она якобы хвалит эти таблетки!



В скором времени пресс-служба Букингемского дворца выпустила официальное заявление, опровергавшее какую-либо связь между Маркл и предприимчивыми дельцами и пригрозила им судом.

«Это наш с тобой секрет»

Через пару-тройку месяцев, когда Арчи подрастет и станет появляться на публике, мы будем чаще наблюдать и саму Меган Маркл. Кто знает, какие трансформации могут произойти за это время с ее внешностью — быть может, герцогиня и вовсе откажется худеть или, как мечтают фанаты, объявит о второй беременности.



1 2 3 ... 11 В начале мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями

На данный момент с большой точностью можно предположить только одно: сама Меган никогда не расскажет нам подробно о своих правилах питания и бьюти-секретах, ведь в ее статусе подобные откровения не просто неуместны, а запрещены. Максимум, что она сделает, так это снова поведает об увлечении тем или иным видом спорта или поделится рецептом какого-нибудь интересного блюда.



Что же, остается надеяться, что придворные инсайдеры не прекратят откровенничать с западными изданиями и делиться очередными нюансами образа жизни Меган, ведь многие из нас с большим удовольствием узнают о них, а иногда даже пытаются внедрять рекомендации этой во всех смыслах выдающейся женщины в свою жизнь.