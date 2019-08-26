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Алена Шишкова, которую постоянно критикуют за худобу, отправилась в детокс-клинику

Пользователи Сети регулярно обсуждают фигуру Алены Шишковой и советуют ей набрать хотя бы пару килограммов. Впрочем, модель совершенно не волнует мнение общественности: недавно она и вовсе отправилась на детокс-курс в клинику для похудения. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова

26-летняя Алена Шишкова всегда поражала общественность своей стройностью. Девушка невероятно быстро пришла в форму после рождения дочери, а сейчас выглядит даже более худой, чем обычно. 

Из-за этого фолловеры часто критикуют модель и рекомендуют ей набрать вес. 

Впрочем, у Алены уже выработался иммунитет к заявлениям хейтеров. Она старается не обращать на них внимания или же отвечать на обидные слова шутками

В минувшие выходные знаменитость снова стала героем обсуждений пользователей Сети. Все потому, что она отправилась на лечение в известную клинику для похудения в Карелии.

Шишкова является постоянной посетительницей медицинского учреждения — на стене этой клиники даже висит ее портрет. 

Все выходные Алена показывала в своих инстаграм-историях, как проходит ее лечение. Девушка ходит в баню, пьет травяные чаи и занимается спортом, в перерывах гуляя по лесам Карелии. 

Скорее всего, модель отправилась в клинику не для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Кроме уникальных жиросжигательных методик заведение предлагает еще и множество оздоровительных детокс-программ для улучшения работы организма. 

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26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @missalena.92/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Шишкова

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