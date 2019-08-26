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Откровенный снимок Димы Билана в одном белье оценила даже Ольга Бузова

Кто-нибудь, вызывайте пожарных! Новая фотография Димы Билана в одних трусах в буквальном смысле повысила накал страстей — по крайней мере, среди подписчиков артиста. Не смогла устоять даже Ольга Бузова. 
Дима Билан
Дима Билан

«Трусы пушап», «Зачем подложил носок?», «Нифига себе агрегат!» — эти и многие другие комментарии получил Дима Билан под очередным снимком, который он выложил 25 августа вечером в своем Инстаграме. 

Дима Билан
Дима Билан

Не секрет, что у 37-летнего Димы Билана огромное количество поклонниц, и чтобы разбивать их сердца музыканту вовсе не нужно обнажаться — достаточно выпустить очередной хит, который мгновенно поднимется на высшие строчки чартов. Тем не менее Билан любит подразнить своих фолловеров и постоянно выкладывает в соцсети новые фотографии.

Дима Билан
Дима Билан

Дима Билан задумчиво лежит на диване, Дима Билан задумчиво стоит в кустах роз, Дима Билан задумчиво смотрит в окно... Поклонницы души не чают в инста-снимках артиста, который не устает удивлять их все более и более необычными кадрами. Новый пост Билана побил рекорды по лайкам и восторженным отзывам в первые несколько минут после публикации. И мы понимаем, почему!

Новый снимок Димы Билана
Новый снимок Димы Билана

Судите сами: на фотографии всегда сдержанный и интеллигентный Дима предстал в одних трусах — да как предстал! Подписчики поразились «габаритам» музыканта. Не устояла даже Ольга Бузова. 

«Я смотрела на небо, а вы?», — написала звезда. 

С юмором (и не скрываемым восхищением) отнеслись к откровенному снимку Билана и другие звездные подписчики. Например, Николай Басков спросил у артиста: «У тебя флирт по телефону?». 

Смущенный Дима в итоге даже вынужден был объясниться с подписчиками из-за этой фотографии. «Я жил, живу и буду жить, как хочу», — объявил 26 августа утром.

А вам понравился новый кадр Димы Билана?

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26 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @bilanofficial/Instagram
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Дима Билан

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Лично я не увидела ничего заурядного,обычный размер.

  • На 5 фото маленький и короткий рельеф прорисовывается)

  • Судя по фото,человек болен.Между фотографией на кровати и фото в трусах разница колоссальная

  • Что с ним?Почему Билан так плохо выглядит?Чем он болен,объясните кто-нибудь...

  • Он женщин любит?

  • Это эти, трусы с ракушкой вставленной)

    А почему на фотике 98 год выставлен?

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