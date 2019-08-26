Откровенный снимок Димы Билана в одном белье оценила даже Ольга Бузова

Кто-нибудь, вызывайте пожарных! Новая фотография Димы Билана в одних трусах в буквальном смысле повысила накал страстей — по крайней мере, среди подписчиков артиста. Не смогла устоять даже Ольга Бузова.

Дима Билан

«Трусы пушап», «Зачем подложил носок?», «Нифига себе агрегат!» — эти и многие другие комментарии получил Дима Билан под очередным снимком, который он выложил 25 августа вечером в своем Инстаграме.

Дима Билан

Не секрет, что у 37-летнего Димы Билана огромное количество поклонниц, и чтобы разбивать их сердца музыканту вовсе не нужно обнажаться — достаточно выпустить очередной хит, который мгновенно поднимется на высшие строчки чартов. Тем не менее Билан любит подразнить своих фолловеров и постоянно выкладывает в соцсети новые фотографии.

Дима Билан

Дима Билан задумчиво лежит на диване, Дима Билан задумчиво стоит в кустах роз, Дима Билан задумчиво смотрит в окно... Поклонницы души не чают в инста-снимках артиста, который не устает удивлять их все более и более необычными кадрами. Новый пост Билана побил рекорды по лайкам и восторженным отзывам в первые несколько минут после публикации. И мы понимаем, почему!

Новый снимок Димы Билана

Судите сами: на фотографии всегда сдержанный и интеллигентный Дима предстал в одних трусах — да как предстал! Подписчики поразились «габаритам» музыканта. Не устояла даже Ольга Бузова.



«Я смотрела на небо, а вы?», — написала звезда.

С юмором (и не скрываемым восхищением) отнеслись к откровенному снимку Билана и другие звездные подписчики. Например, Николай Басков спросил у артиста: «У тебя флирт по телефону?».



Смущенный Дима в итоге даже вынужден был объясниться с подписчиками из-за этой фотографии. «Я жил, живу и буду жить, как хочу», — объявил 26 августа утром.



А вам понравился новый кадр Димы Билана?