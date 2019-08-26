Раздобревшая на пасте Хайди Клум не влезла в штаны и в шутку показала свои ягодицы

Вот уже несколько недель Хайди Клум отдыхает в компании новоиспеченного мужа и родственников в Италии. За прошедшее время топ-модель ни в чем себе не отказывала, поэтому успела набрать пару лишних килограммов.

Хайди Клум и Том Каулитц

В начале августа 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц стали мужем и женой. Звездная пара поженилась на роскошной яхте, во время плавания по открытому морю, чтобы затем сразу же продолжить семейный отпуск.

Что только ни делали за прошедшие дни знаменитости: плавали, загорали, катались на лодках и гидроциклах и посещали итальянские достопримечательности.

Наряду с развлекательной программой Хайди и Том постоянно и помногу баловали себя алкоголем и местными вкусностями.

Мы уверены: отказать себе в итальянском вине, пицце и пасте просто невозможно, даже если ты — топ-модель! Хайди придерживается той же самой точки зрения: вот только к концу медового месяца стала немного жалеть об этом.

На днях известный дизайнер и по совместительству подруга Клум Кьяра Ферраньи прислала звезде модели из своей новой коллекции.

Все вещи пришлись знаменитости по душе, но некоторые оказались не впору. Как бы ни старалась, Хайди так и не смогла натянуть на себя розовые брюки-скинни — у модели явно появились лишние сантиметры в области бедер и ягодиц.

1 2 3 ... 8 Хайди Клум поправилась и не смогла примерить обновки

Впрочем, маленькие штаны совершенно не расстроили женщину, а лишь придали ей стимул поскорее сбросить вес после отпуска. А чтобы точно не потерять мотивацию, Клум публично пошутила над собой, показав в инстаграм-историях, как не может влезть в обновку. Мы даже не сомневаемся, маме четырех детей не понадобится много времени на то, чтобы снова стать «тростинкой»!