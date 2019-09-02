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Екатерина Боярская сразила подписчиков объемом своего бюста на фото в прозрачном боди

Внучка Михаила Боярского Екатерина регулярно радует фолловеров своими эффектными снимками. А недавно девушка опубликовала кадры из профессиональной фотосессии. До чего же горячо!
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская

20-летняя Екатерина Боярская — настоящая звезда Инстаграма. За жизнью девушки следят тысячи подписчиков, а она, в свою очередь, с завидной регулярностью делится с ними новыми снимками. 

Как и многие молодые красотки, внучка Михаила Боярского всегда не прочь похвастаться фигурой. 

А Екатерине действительно есть, что показать — мы, конечно же, о ее пышном бюсте. 

 
 

Боярская старается подчеркнуть свои пышные формы. Зачастую она выбирает обтягивающие наряды с глубоким декольте, вмиг приковывающие внимание к ее груди. 

А недавно девушка и вовсе показала фолловерам снимок в прозрачном боди.

Откровенный кадр не смог оставить интернет-пользователей равнодушными. «Головокружительно красива!», «Какие формы!», «Нет слов, просто восхищение», «Как же ты прекрасна! Жаль, у обычных парней нет шанса завоевать твое внимание», — прокомментировали фото поклонники Екатерины. 

Боярская лишь недавно стала выкладывать на всеобщее обозрение подобные кадры. Вероятно, девушка только начинает осознавать рост своей популярности. Уверены, в скором времени она еще не раз удивит нас новыми смелыми образами!

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02 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kboyarskaya98/Instagram, Persona Stars

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кроме объемов бюста и фамилией, чем она знаменита?

  • Ну раз природа не наделила ничем, кроме бюста, что ж поделать... а ещё ее дедуля сидел и критиковался других девиц... правда, в своём глазу бревна не видно.

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