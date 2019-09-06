Анастасия Решетова озвучила свой вес на 9-м месяце беременности

Анастасия Решетова часто рассказывает в Инстаграме, как поменялись ее привычки в связи с беременностью и как она себя чувствует. Не раз модель делилась бьюти-секретами и различными косметологическими средствами, которыми пользуется, находясь в положении.
На днях невеста Тимати поведала, сколько она весит на последних сроках. Оказалось, что к девятому месяцу Анастасия набрала чуть больше 15 килограммов, и сейчас ее вес составляет 75 кг при росте 180 сантиметров.
Напомним, совсем недавно Решетова вернулась из семейного отпуска на Мальдивах. В отличие от Алены Шишковой, новая избранница рэпера собирается рожать в России, о чем неоднократно говорила своим поклонникам.