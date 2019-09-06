Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Решетова озвучила свой вес на 9-м месяце беременности

За беременностью Анастасии Решетовой наблюдает чуть ли не вся страна, которая хочет знать все — что девушка ест, как спит, на что жалуется. На днях невеста Тимати озвучила свой вес на последних сроках.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова часто рассказывает в Инстаграме, как поменялись ее привычки в связи с беременностью и как она себя чувствует. Не раз модель делилась бьюти-секретами и различными косметологическими средствами, которыми пользуется, находясь в положении. 

На днях невеста Тимати поведала, сколько она весит на последних сроках. Оказалось, что к девятому месяцу Анастасия набрала чуть больше 15 килограммов, и сейчас ее вес составляет 75 кг при росте 180 сантиметров.

  • Анастасия Решетова, Тимати
    1 2 3 ...10
    В начале лета стало известно, что Тимати и Анастасия Решетова будут родителями
    Смотреть галерею

Напомним, совсем недавно Решетова вернулась из семейного отпуска на Мальдивах. В отличие от Алены Шишковой, новая избранница рэпера собирается рожать в России, о чем неоднократно говорила своим поклонникам. 

Перейти к обсуждению 1


06 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Андрей Калмыков/Woma.ru, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вы серьёзно?Вся страна наблюдает?Кто эти тексты пишет?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.