Анастасия Решетова озвучила свой вес на 9-м месяце беременности

За беременностью Анастасии Решетовой наблюдает чуть ли не вся страна, которая хочет знать все — что девушка ест, как спит, на что жалуется. На днях невеста Тимати озвучила свой вес на последних сроках.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова часто рассказывает в Инстаграме, как поменялись ее привычки в связи с беременностью и как она себя чувствует. Не раз модель делилась бьюти-секретами и различными косметологическими средствами, которыми пользуется, находясь в положении.



На днях невеста Тимати поведала, сколько она весит на последних сроках. Оказалось, что к девятому месяцу Анастасия набрала чуть больше 15 килограммов, и сейчас ее вес составляет 75 кг при росте 180 сантиметров.

1 2 3 ... 10 В начале лета стало известно, что Тимати и Анастасия Решетова будут родителями

Напомним, совсем недавно Решетова вернулась из семейного отпуска на Мальдивах. В отличие от Алены Шишковой, новая избранница рэпера собирается рожать в России, о чем неоднократно говорила своим поклонникам.