«Приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день»: Алена Шишкова дала отпор хейтерам

После публикации видео, на котором Алена Шишкова занимается на беговой дорожке, фолловеры затравили девушку из-за ее худобы. Чуть позже модель ответила на критику.



Алена Шишкова

24 сентября в Инстаграме бывшей возлюбленной Тимати появилось видео, на котором она демонстрирует удачную покупку — беговую дорожку. Шишкова показала функции тренажера, опробовав его на себе, однако внимание подписчиков привлекла вовсе не спортивная новинка, а до ужаса худые ноги девушки.



Чтобы не разводить полемику с фолловерами, Алена быстро закрыла комментарии под публикацией, а чуть позже выложила новый пост, в котором ответила хейтерам. «Мы стремимся к совершенству, но никто не идеален! Мы работаем над собой, чтобы стать лучше, но не всегда это получается быстро. Поэтому приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день», — обратилась к интернет-пользователям модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Есть полные люди. Может быть, завтра они похудеют, и это им понравится больше, может быть, они останутся без изменений и будут счастливы. Но это их тело и их дело!» — эмоционально продолжила Алена.

Шишкова не стала молчать после нападок хейтеров и ответила им

«Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин (и, поверьте, им набрать вес гораздо сложнее, чем полным — его сбросить). Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни и идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — подытожила экс-возлюбленная Тимати.



1 2 3 ... 10 Алена чаще остальных стройных девушек сталкивается с критикой худобы

К слову, на этот раз поклонники поддержали Шишкову. «Полностью с вами согласна. Главное, чтобы вам было комфортно. А другие пусть за собой и своим весом следят!», «Очень правильные слова! Спасибо», — поблагодарили за искренность фолловеры Алены.