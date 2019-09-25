«Приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день»: Алена Шишкова дала отпор хейтерам

24 сентября в Инстаграме бывшей возлюбленной Тимати появилось видео, на котором она демонстрирует удачную покупку — беговую дорожку. Шишкова показала функции тренажера, опробовав его на себе, однако внимание подписчиков привлекла вовсе не спортивная новинка, а до ужаса худые ноги девушки.
Чтобы не разводить полемику с фолловерами, Алена быстро закрыла комментарии под публикацией, а чуть позже выложила новый пост, в котором ответила хейтерам. «Мы стремимся к совершенству, но никто не идеален! Мы работаем над собой, чтобы стать лучше, но не всегда это получается быстро. Поэтому приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день», — обратилась к интернет-пользователям модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин (и, поверьте, им набрать вес гораздо сложнее, чем полным — его сбросить). Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни и идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — подытожила экс-возлюбленная Тимати.
К слову, на этот раз поклонники поддержали Шишкову. «Полностью с вами согласна. Главное, чтобы вам было комфортно. А другие пусть за собой и своим весом следят!», «Очень правильные слова! Спасибо», — поблагодарили за искренность фолловеры Алены.