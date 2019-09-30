«Тетя Ева»: Виктория Бекхэм сфотографировала лучшую подругу Лонгорию в самом неудачном ракурсе и выложила это фото

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм общаются более 10 лет. Их дружба прошла через многое и продолжает быть примером крепких отношений в шоу-бизнесе: даже живя в разных странах, знаменитости поддерживают связь.
Вот и на днях Лонгория решила сделать сюрприз подруге, приехав в гости к ней и ее дочери, а по совместительству — своей крестнице. Радостным моментом поделилась Виктория, опубликовав снимок, на котором Ева позирует рядом с 8-летней Харпер. «Когда неожиданно приехали тетя Ева и дядя Кен! Целуем и добро пожаловать в Лондон!» — подписала фото жена футболиста.
Лонгория получилась крошечным комочком с короткими ножками, к тому же выглядела явно уставшей после многочасового перелета.
Надеемся, неудавшийся кадр не испортит отношения давних приятельниц. В апреле этого года Виктория с дочерью Харпер отправились в гости к Еве на Пасху. Знаменитости не только хорошо провели время, но и познакомили своих детей — отныне Харпер обожает годвалого сына актрисы Сантьяго.