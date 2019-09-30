Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Тетя Ева»: Виктория Бекхэм сфотографировала лучшую подругу Лонгорию в самом неудачном ракурсе и выложила это фото

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — пример истинной женской дружбы в мире шоу-бизнеса. Однако последнее фото в Инстаграме дизайнера заставляет усомниться в этом. 
Ева Лонгория, Виктория Бекхэм
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм общаются более 10 лет. Их дружба прошла через многое и продолжает быть примером крепких отношений в шоу-бизнесе: даже живя в разных странах, знаменитости поддерживают связь.

Ева Лонгория, Виктория Бекхэм
Знаменитости дружат уже 10 лет

Вот и на днях Лонгория решила сделать сюрприз подруге, приехав в гости к ней и ее дочери, а по совместительству — своей крестнице. Радостным моментом поделилась Виктория, опубликовав снимок, на котором Ева позирует рядом с 8-летней Харпер. «Когда неожиданно приехали тетя Ева и дядя Кен! Целуем и добро пожаловать в Лондон!» — подписала фото жена футболиста. 

Кен Пэйвс, Ева Лонгория, Харпер Севен Бекхэм
Ева Лонгория и Кен Пэйвс навестили Харпер Бекхэм
Однако фотографом Виктории точно не быть — Ева неудачно вышла в кадре. 

Лонгория получилась крошечным комочком с короткими ножками, к тому же выглядела явно уставшей после многочасового перелета.  

Надеемся, неудавшийся кадр не испортит отношения давних приятельниц. В апреле этого года Виктория с дочерью Харпер отправились в гости к Еве на Пасху. Знаменитости не только хорошо провели время, но и познакомили своих детей — отныне Харпер обожает годвалого сына актрисы Сантьяго.

Перейти к обсуждению 2


30 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @evalongoria, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Ева Лонгория

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да-да, она ужасна! Такая маленькая и уставшая, да еще и не накрашенная, женщина с красивым человеческим лицом. Конечно, дружбе конец!

  • Привыкли к муклам отфотошопленным, уже живого человека с обычными недостатками на фото пристыдить пытаетесь(

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.