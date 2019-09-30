«Тетя Ева»: Виктория Бекхэм сфотографировала лучшую подругу Лонгорию в самом неудачном ракурсе и выложила это фото

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — пример истинной женской дружбы в мире шоу-бизнеса. Однако последнее фото в Инстаграме дизайнера заставляет усомниться в этом.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм общаются более 10 лет. Их дружба прошла через многое и продолжает быть примером крепких отношений в шоу-бизнесе: даже живя в разных странах, знаменитости поддерживают связь.

Знаменитости дружат уже 10 лет

Вот и на днях Лонгория решила сделать сюрприз подруге, приехав в гости к ней и ее дочери, а по совместительству — своей крестнице. Радостным моментом поделилась Виктория, опубликовав снимок, на котором Ева позирует рядом с 8-летней Харпер. «Когда неожиданно приехали тетя Ева и дядя Кен! Целуем и добро пожаловать в Лондон!» — подписала фото жена футболиста.

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Однако фотографом Виктории точно не быть — Ева неудачно вышла в кадре.

Лонгория получилась крошечным комочком с короткими ножками, к тому же выглядела явно уставшей после многочасового перелета.



1 2 3 ... 9 Ева Лонгория и Виктория Бекхэм дружат уже более 10 лет

Надеемся, неудавшийся кадр не испортит отношения давних приятельниц. В апреле этого года Виктория с дочерью Харпер отправились в гости к Еве на Пасху. Знаменитости не только хорошо провели время, но и познакомили своих детей — отныне Харпер обожает годвалого сына актрисы Сантьяго.