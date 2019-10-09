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«До анорексии недалеко»: фолловерам не дает покоя худоба Анны Хилькевич

Анна Хилькевич решила развеяться и отправилась в отпуск в Дубай. Актриса активно делится фотографиями с пляжа, однако последняя публикация не понравилась ее фолловерам. 
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич

Подписчики 32-летней Анны Хилькевич всегда начеку и обращают внимание на любое изменение в состоянии актрисы. На днях интернет-пользователи заметили, что звезда «Универа» сильно исхудала, и посоветовали заняться здоровьем и набрать вес. 

Анна Хилькевич
Анна Хилькевич со старшей дочерью

9 октября стройность актрисы вновь стала главной темой обсуждения среди ее поклонников. Несколько дней назад Хилькевич вместе со старшей дочерью, 3-летней Арианной, отправилась отдыхать в ОАЭ. Оттуда Анна делится фотографиями в купальниках.

Знаменитость решила повеселить подписчиков видео, на котором плескается в воде, однако у ее поклонников ролик вызвал совсем другие эмоции. 

Кому-то не понравился выбранный наряд Анны, но большинство обратило внимание на ее фигуру. «Зачем так худеть и стесняться этого?», «До анорексии недалеко», «Нужно чуть поправиться», «Скелетон», — писали обеспокоенные пользователи Сети.

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09 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @annakhilkevich/Instagram
Теги

Анна Хилькевич

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Откуда взялась эта дурацкая мода на детские тела у рожавших женщин среднего возраста, мужчинами что ли навязано? не понимаю....

  • что за дрыщ на видео дергает ручками-ножками палочками, смотрится несуразно и странно.

  • это что, купальник???

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