«До анорексии недалеко»: фолловерам не дает покоя худоба Анны Хилькевич

Анна Хилькевич решила развеяться и отправилась в отпуск в Дубай. Актриса активно делится фотографиями с пляжа, однако последняя публикация не понравилась ее фолловерам.

Анна Хилькевич

Подписчики 32-летней Анны Хилькевич всегда начеку и обращают внимание на любое изменение в состоянии актрисы. На днях интернет-пользователи заметили, что звезда «Универа» сильно исхудала, и посоветовали заняться здоровьем и набрать вес.

Анна Хилькевич со старшей дочерью

9 октября стройность актрисы вновь стала главной темой обсуждения среди ее поклонников. Несколько дней назад Хилькевич вместе со старшей дочерью, 3-летней Арианной, отправилась отдыхать в ОАЭ. Оттуда Анна делится фотографиями в купальниках.



Знаменитость решила повеселить подписчиков видео, на котором плескается в воде, однако у ее поклонников ролик вызвал совсем другие эмоции.

Кому-то не понравился выбранный наряд Анны, но большинство обратило внимание на ее фигуру. «Зачем так худеть и стесняться этого?», «До анорексии недалеко», «Нужно чуть поправиться», «Скелетон», — писали обеспокоенные пользователи Сети.

