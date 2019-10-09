Анастасия Решетова переживает, сможет ли вернуть себе талию 60 см после родов

Анастасия Решетова со дня на день станет мамой. Однако сейчас модель заботит, как быстро ей удастся вернуть дородовые параметры.

Анастасия Решетова

Фолловеры уже давно включили уведомления на новые публикации в Инстаграме Анастасии Решетовой в надежде первыми узнать о долгожданном прибавлении в семействе модели и рэпера.

Однако пока что невеста Тимати просит не торопить события и публикует «беременные» фото.

Анастасия поделилась своими эмоциями накануне родов

Вот и на этот раз Решетова опубликовала снимок, на котором позирует в профиль, демонстрируя внушительные размеры живота.

«Какая я уже плюшечка все-таки. Чувствую, придется изрядно попотеть несколько месяцев, чтобы вернуть былую талию, если ее вообще можно вернуть из 6000 в 60 сантиметров», — поделилась своими переживаниями беременная девушка.

«Но, если честно, то эти моменты меня заботят сейчас меньше всего. В голове мысли лишь о самом процессе и жизни после него», — сообщила Анастасия фолловерам.



1 2 3 ... 11 Совсем скоро Анастасия Решетова и Тимати станут родителями

Поклонники поспешили утешить модель, заявив, что беременность ей к лицу. «Когда уже случится чудо», «Еще немного, еще чуть-чуть», — также писали нетерпеливые подписчики.