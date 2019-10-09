Анастасия Решетова переживает, сможет ли вернуть себе талию 60 см после родов

Фолловеры уже давно включили уведомления на новые публикации в Инстаграме Анастасии Решетовой в надежде первыми узнать о долгожданном прибавлении в семействе модели и рэпера.
Вот и на этот раз Решетова опубликовала снимок, на котором позирует в профиль, демонстрируя внушительные размеры живота.
«Но, если честно, то эти моменты меня заботят сейчас меньше всего. В голове мысли лишь о самом процессе и жизни после него», — сообщила Анастасия фолловерам.
Поклонники поспешили утешить модель, заявив, что беременность ей к лицу. «Когда уже случится чудо», «Еще немного, еще чуть-чуть», — также писали нетерпеливые подписчики.