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Дарина Эрвин предстала перед фолловерами в одном белье и распахнутом мини-халате

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин любит рисовать обнаженные тела. А на днях девушка сама предстала в довольно провокационном виде.
Дарина Эрвин
Дарина Эрвин

Дарина Эрвин — эффектная девушка с пышными формами, которые она не стесняется показывать.

В ее Инстаграме много фото в бикини и других откровенных нарядах.

На днях жена Цекало вновь опубликовала провокационный пост. На фото девушка позирует в халате, под которым виднеется белье. Да, мы понимаем Александра — перед подобным сложно устоять!

Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу в марте этого года. Молодая супруга продюсера уже познакомилась с его детьми от прошлых отношений и хорошо с ними ладит. Пара не привыкла публично демонстрировать свои чувства, но иногда Дарина делится совместными фото с шоуменом. 

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31 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @darina.ervin/Intagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Александр Цекало

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Только мне на фото в халате привиделось пузико?)

  • На своих фото она даже симпатичная

  • Хорошо хоть без волосатой лапы Александра дело обошлось)))) А то вечно он ее то за грудь, то за ляшку держит, боится что ли, что убежит.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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