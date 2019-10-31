Дарина Эрвин предстала перед фолловерами в одном белье и распахнутом мини-халате

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин любит рисовать обнаженные тела. А на днях девушка сама предстала в довольно провокационном виде.

Дарина Эрвин

Дарина Эрвин — эффектная девушка с пышными формами, которые она не стесняется показывать.

В ее Инстаграме много фото в бикини и других откровенных нарядах.



На днях жена Цекало вновь опубликовала провокационный пост. На фото девушка позирует в халате, под которым виднеется белье. Да, мы понимаем Александра — перед подобным сложно устоять!



1 2 3 ... 10 Дарина Эрвин известна своей любовью к рисованию обнаженной натуры

Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу в марте этого года. Молодая супруга продюсера уже познакомилась с его детьми от прошлых отношений и хорошо с ними ладит. Пара не привыкла публично демонстрировать свои чувства, но иногда Дарина делится совместными фото с шоуменом.