Анастасия Волочкова продолжает худеть, питаясь двумя яйцами и одним огурцом в день

43-летняя Анастасия Волочкова изнуряет себя жесткими диетами. 31 октября балерина рассказала, что входит в ее весьма скудный рацион.

Анастасия Волочкова



Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова активно худеет. Знаменитость очень серьезно подошла к этому делу!

Результат интенсивных тренировок и жестких диет уже заметен, но балерина продолжает стремиться к идеалу.

На днях экс-солистка Большого театра опубликовала в инстаграм-историях свой обед (а вместе с ним завтрак и ужин). На столе перед ней стояла тарелка с нарезанным огурцом и двумя яйцами всмятку.

«Моя первая и единственная еда за сегодняшний день», — гласила подпись к фото.

Напомним, два месяца назад рацион знаменитости составлял шесть яиц в день, и уже тогда Анастасия выглядела стройной. Тем не менее Волочкова продолжает тренироваться и, как мы видим, изнурять себя жесткими диетами.