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Анастасия Волочкова продолжает худеть, питаясь двумя яйцами и одним огурцом в день

43-летняя Анастасия Волочкова изнуряет себя жесткими диетами. 31 октября балерина рассказала, что входит в ее весьма скудный рацион. 
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова 

Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова активно худеет. Знаменитость очень серьезно подошла к этому делу!

Результат интенсивных тренировок и жестких диет уже заметен, но балерина продолжает стремиться к идеалу. 

На днях экс-солистка Большого театра опубликовала в инстаграм-историях свой обед (а вместе с ним завтрак и ужин). На столе перед ней стояла тарелка с нарезанным огурцом и двумя яйцами всмятку.

«Моя первая и единственная еда за сегодняшний день», — гласила подпись к фото. 

Напомним, два месяца назад рацион знаменитости составлял шесть яиц в день, и уже тогда Анастасия выглядела стройной. Тем не менее Волочкова продолжает тренироваться и, как мы видим, изнурять себя жесткими диетами.

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01 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото 6 яиц в день: Анастасия Волочкова изнуряет себя жесткими диетами ради стройной фигуры
Теги

Анастасия Волочкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Волочковой как ни худей, а изящной не стать, всегда будет крупной и громоздкой. Строение такое, ничего не поделаешь ((

  • Символично ...

  • Не взирая ни на что, негатива не вызывает. Добродушная милашка.

  • Она ж жить на Мальдивах собиралась? Все чтоли? И да, взялась за себя, а то бабень уже стала.

  • Гость

    Символично ...

    О, я поняла, Настя - Царевна-лягушка. "Смерть Кощея на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт"

  • Молодец! Подсушилась, похудела и стала лучше выглядеть, одно из 4 условий выполнено. Осталось бросить закладывать за воротник, перестать глупо вести сеья и нанять стилиста

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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