Анастасия Волочкова продолжает худеть, питаясь двумя яйцами и одним огурцом в день

Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова активно худеет. Знаменитость очень серьезно подошла к этому делу!
На днях экс-солистка Большого театра опубликовала в инстаграм-историях свой обед (а вместе с ним завтрак и ужин). На столе перед ней стояла тарелка с нарезанным огурцом и двумя яйцами всмятку.
Напомним, два месяца назад рацион знаменитости составлял шесть яиц в день, и уже тогда Анастасия выглядела стройной. Тем не менее Волочкова продолжает тренироваться и, как мы видим, изнурять себя жесткими диетами.