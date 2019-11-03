«Ничего себе прогресс!»: Виктория Боня поправилась в Таиланде на 2 кг за пять дней

Тема веса болезненна для многих девушек, однако Виктория Боня страдает не от лишних килограммов, а от их нехватки. Поэтому она радуется любым колебаниям стрелки весов в правую сторону.

Виктория Боня

Недавно Виктория Боня решила отдохнуть и отправилась в Таиланд. Бизнесвумен посещает туристические места, пробует местную кухню, но и про работу над собой не забывает — даже в дождь Боня выходит на пробежки.



Регулярные тренировки Виктория объясняет тем, что хочет набрать массу. К слову, за пять дней пребывания на Пхукете 39-летняя инстаграм-звезда набрала уже 2 килограмма.



«Было 50,8 кг, когда приехала сюда. Ничего себе прогресс!» — обрадовалась Боня цифре 52,8.

Бизнесвумен признавалась, что хочет весить 55-56 килограммов. Несмотря на то, что для веса мечты Виктории не хватает совсем немного, изменения даже в 500 грамм сказываются на ее настроении.