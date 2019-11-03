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«Ничего себе прогресс!»: Виктория Боня поправилась в Таиланде на 2 кг за пять дней

Тема веса болезненна для многих девушек, однако Виктория Боня страдает не от лишних килограммов, а от их нехватки. Поэтому она радуется любым колебаниям стрелки весов в правую сторону. 
Виктория Боня
Виктория Боня

Недавно Виктория Боня решила отдохнуть и отправилась в Таиланд. Бизнесвумен посещает туристические места, пробует местную кухню, но и про работу над собой не забывает — даже в дождь Боня выходит на пробежки.

Регулярные тренировки Виктория объясняет тем, что хочет набрать массу. К слову, за пять дней пребывания на Пхукете 39-летняя инстаграм-звезда набрала уже 2 килограмма. 

«Было 50,8 кг, когда приехала сюда. Ничего себе прогресс!» — обрадовалась Боня цифре 52,8.

Бизнесвумен признавалась, что хочет весить 55-56 килограммов. Несмотря на то, что для веса мечты Виктории не хватает совсем немного, изменения даже в 500 грамм сказываются на ее настроении. 

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не может сбросить - надо писать)), все мы видели ее видео и фото с «Пусть говорят» и с аккаунтов ее коллег

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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