Продолжающая таять на глазах Анастасия Волочкова показала тележку из супермаркета, полную кефира и острого перца

За последние несколько месяцев Анастасия Волочкова сильно похудела. Не раз балерина говорила, что за день может съесть всего лишь пару вареных яиц. На днях знаменитость показала, что еще входит в ее рацион.

Анастасия Волочкова



Анастасия Волочкова уже несколько месяцев борется с лишним весом. В своем стремлении к идеалу балерина прибегает к самым экстремальным методам: многочасовым ежедневным тренировкам и жесткой диете, состоящей из двух яиц в день.

Стоит отметить, Волочкова действительно сильно похудела и даже стала выглядеть моложе.

Однако Анастасия продолжает морить себя голодом, покупая лишь кефир и перец чили.



Волочкова поделилась, что входит в ее продуктовую корзину на несколько дней: листья салата, обезжиренный тан, острый перец, грибы... и никакого мяса.

Немногие подписчики оценили подобный набор. «На таком питании неделю можно продержатся, но только для детокса», «Чем вы заменяете мясо?», «Да уж, еды тут нет», — писали обеспокоенные фолловеры.

«Вам больше не нужно худеть. Очень худенькая, стройная, подтянутая. Начинайте кушать», — попросили пользователи Анастасию.

1 2 3 ... 11 Анастасия Волочкова начинает пугать фолловеров своей худобой

Сама балерина не стала отвечать на комментарии, однако заявила, что это для нее «целая еда». К тому же «стройность и легкость мои на лицо» — добавила Волочкова.