Продолжающая таять на глазах Анастасия Волочкова показала тележку из супермаркета, полную кефира и острого перца

Анастасия Волочкова уже несколько месяцев борется с лишним весом. В своем стремлении к идеалу балерина прибегает к самым экстремальным методам: многочасовым ежедневным тренировкам и жесткой диете, состоящей из двух яиц в день.
Однако Анастасия продолжает морить себя голодом, покупая лишь кефир и перец чили.
Волочкова поделилась, что входит в ее продуктовую корзину на несколько дней: листья салата, обезжиренный тан, острый перец, грибы... и никакого мяса.
Немногие подписчики оценили подобный набор. «На таком питании неделю можно продержатся, но только для детокса», «Чем вы заменяете мясо?», «Да уж, еды тут нет», — писали обеспокоенные фолловеры.
Сама балерина не стала отвечать на комментарии, однако заявила, что это для нее «целая еда». К тому же «стройность и легкость мои на лицо» — добавила Волочкова.