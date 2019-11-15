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«Еще раз так растолстею, пойду к психологу»: Алена Водонаева опубликовала фото после месяца «пищевого разврата»

Этим летом Алена Водонаева провела отпуск в Америке. Знаменитость решила расслабиться и отдохнуть, отказавшись от диет. На днях она призналась, что результат такого поведения оказался плачевным. 

Весь июль этого года Алена Водонаева и ее сын Богдан провели в США. Звездная мать вместе с наследником катались на аттракционах, путешествовали по стране и не отказывали себе в сладостях и фастфуде (было все: картошка фри, молочные коктейли, мучное и многое другое). 

Как призналась Алена, «после такого пищевого разврата» ей потребовалось две недели, чтобы «сдуться до своих нормальных размеров». В качестве напоминания о том, что за собой нужно следить и во время отпуска, Водонаева опубликовала архивные снимки.

«Жирные попа, ноги, руки, грудь. Пусть эти фотографии напоминают о том, как себя нельзя вести», — подписала летние кадры телеведущая. 

Знаменитость также рассказала, что вернула прежнюю форму благодаря строгой диете: «Никаких секретов — только питание и вода». Однако этот метод экс-участница «Дома-2» назвала довольно экстремальным, так что не хотела бы вновь повторять подобный опыт. «Даю слово, если еще раз так разжирею, то пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья», — призналась Водонаева.

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15 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @alenavodonaeva, @olllyvento/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Водонаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какая пустышка.

  • С носом набок,тут жир не жир не поможет.

  • Разнесло ее адски. Реально туша.
    Молодец, что быстро скинула. Но лучше больше так не объедаться. Любые скачки веса - это минус здоровью.

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