«Еще раз так растолстею, пойду к психологу»: Алена Водонаева опубликовала фото после месяца «пищевого разврата»

Этим летом Алена Водонаева провела отпуск в Америке. Знаменитость решила расслабиться и отдохнуть, отказавшись от диет. На днях она призналась, что результат такого поведения оказался плачевным.

Весь июль этого года Алена Водонаева и ее сын Богдан провели в США. Звездная мать вместе с наследником катались на аттракционах, путешествовали по стране и не отказывали себе в сладостях и фастфуде (было все: картошка фри, молочные коктейли, мучное и многое другое).



Как призналась Алена, «после такого пищевого разврата» ей потребовалось две недели, чтобы «сдуться до своих нормальных размеров». В качестве напоминания о том, что за собой нужно следить и во время отпуска, Водонаева опубликовала архивные снимки.

«Жирные попа, ноги, руки, грудь. Пусть эти фотографии напоминают о том, как себя нельзя вести», — подписала летние кадры телеведущая.

1 2 3 ... 10 Алена Водонаева тщательно следит за внешним видом

Знаменитость также рассказала, что вернула прежнюю форму благодаря строгой диете: «Никаких секретов — только питание и вода». Однако этот метод экс-участница «Дома-2» назвала довольно экстремальным, так что не хотела бы вновь повторять подобный опыт. «Даю слово, если еще раз так разжирею, то пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья», — призналась Водонаева.