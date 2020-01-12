«Целлюлит, дряблая кожа, плюс 11 кг»: Оксана Самойлова описала себя на последнем месяце беременности

Уже совсем скоро Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз. Бизнесвумен активно делится новыми беременными фото и рассказывает, как себя чувствует в последние недели перед родами.

Оксана Самойлова

Всего через несколько недель (или даже дней) 31-летняя Оксана Самойлова родит четвертого ребенка. Не так давно семья уехала в жаркий Майами, где планирует оставаться первые несколько месяцев после появления малыша.

Звездная пара скрывает пол будущего наследника, но активно делится другими подробностями.

Так, Оксана почти ежедневно рассказывает о том, как протекает ее беременность, и делится с молодыми мамами различными советами касаемо здоровья и красоты.

12 января Самойлова поведала, как изменилось ее тело за прошедшие месяцы. До последнего времени живот многодетной мамы был совсем маленький, как будто она и не находится на последних сроках беременности.

Впрочем, за новогодние праздники супруга Джигана набрала несколько килограммов.

«Я подросла! Уже плюс 11 килограммов, и теперь у меня есть живот. Но он все равно не слишком похож на тот, что бывает на 9-м месяце», — пошутила женщина.

1 2 3 ... 10 Оксана Самойлова рассказала, как изменилось ее тело во время беременности

Кроме того, Самойлова призналась, что как и в предыдущие беременности у нее появился целлюлит, растяжки и дряблость кожи. Не сомневаемся, что в скором времени после родов звезда придет в себя, как это случалось и ранее.