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«Целлюлит, дряблая кожа, плюс 11 кг»: Оксана Самойлова описала себя на последнем месяце беременности

Уже совсем скоро Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз. Бизнесвумен активно делится новыми беременными фото и рассказывает, как себя чувствует в последние недели перед родами. 
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова

Всего через несколько недель (или даже дней) 31-летняя Оксана Самойлова родит четвертого ребенка. Не так давно семья уехала в жаркий Майами, где планирует оставаться первые несколько месяцев после появления малыша. 

Звездная пара скрывает пол будущего наследника, но активно делится другими подробностями. 

Так, Оксана почти ежедневно рассказывает о том, как протекает ее беременность, и делится с молодыми мамами различными советами касаемо здоровья и красоты. 

Оксана Самойлова, Джиган
 

12 января Самойлова поведала, как изменилось ее тело за прошедшие месяцы. До последнего времени живот многодетной мамы был совсем маленький, как будто она и не находится на последних сроках беременности. 

Впрочем, за новогодние праздники супруга Джигана набрала несколько килограммов. 

«Я подросла! Уже плюс 11 килограммов, и теперь у меня есть живот. Но он все равно не слишком похож на тот, что бывает на 9-м месяце», — пошутила женщина. 

  • Оксана Самойлова
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    Оксана Самойлова рассказала, как изменилось ее тело во время беременности
    Смотреть галерею

Кроме того, Самойлова призналась, что как и в предыдущие беременности у нее появился целлюлит, растяжки и дряблость кожи. Не сомневаемся, что в скором времени после родов звезда придет в себя, как это случалось и ранее. 

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12 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Бедняжка.

  • разве можно так много демонстрировать свой беременный живот?

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