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Дитя заката: Екатерина Климова показала все изгибы стройного тела в купальнике

Любой кадр Екатерины Климовой в соцсетях вызывает восхищение ее поклонников. Однако с особым удовольствием фолловеры комментируют снимки актрисы, сделанные на пляже. 
Екатерина Климова
Екатерина Климова

41-летняя Екатерина Климова — не только талантливая актриса, но и невероятная красавица. Даже после рождения четырех детей фигура звезды остается идеальной. 

Екатерина не раз признавалась, как много работает над сохранением стройности. 

Сейчас Климова отдыхает с семьей на Бали и регулярно делится с фолловерами свежими снимками с курорта. 

Мы уже неоднократно восхищались нарядами знаменитости, которые она носит в отпуске. И все же хочется продолжать делать ей комплименты!

Все потому, что 16 января Екатерина опубликовала видео с пляжа. 

В ролике артистка гуляет по берегу океана в купальнике, во всей красе демонстрируя свою точеную фигуру. 

Климова встретила на пляже закат. В дневные часы у нее был более активный отдых с детьми — семья каталась на катере и гидроциклах. По-хорошему завидуем!

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @klimovagram/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Екатерина Климова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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