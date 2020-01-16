Дитя заката: Екатерина Климова показала все изгибы стройного тела в купальнике

Любой кадр Екатерины Климовой в соцсетях вызывает восхищение ее поклонников. Однако с особым удовольствием фолловеры комментируют снимки актрисы, сделанные на пляже.

Екатерина Климова

41-летняя Екатерина Климова — не только талантливая актриса, но и невероятная красавица. Даже после рождения четырех детей фигура звезды остается идеальной.

Екатерина не раз признавалась, как много работает над сохранением стройности.

Сейчас Климова отдыхает с семьей на Бали и регулярно делится с фолловерами свежими снимками с курорта.

Мы уже неоднократно восхищались нарядами знаменитости, которые она носит в отпуске. И все же хочется продолжать делать ей комплименты!

Все потому, что 16 января Екатерина опубликовала видео с пляжа.

В ролике артистка гуляет по берегу океана в купальнике, во всей красе демонстрируя свою точеную фигуру.

Климова встретила на пляже закат. В дневные часы у нее был более активный отдых с детьми — семья каталась на катере и гидроциклах. По-хорошему завидуем!