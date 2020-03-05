«Сумасшедше красивая»: Екатерина Климова дразнит фолловеров снимком в чулках и кружевной комбинации

Актриса всегда не прочь похвастаться пленительными формами. Недавно кинодива свела поклонников с ума, показав фото в эротическом наряде.

Екатерина Климова

Глядя на Екатерину Климову, сложно представить, что ей уже 42 года, и она — мама четверых детей. Актриса много работает над тем, чтобы сохранить феноменальную молодость и стройность фигуры.

Звезда любит демонстрировать свои успехи в соцсетях, публикуя фото в смелых нарядах.

Интернет-пользователи не перестают восхищаться красотой Климовой. Именно поэтому любой из ее новых снимков бурно обсуждается в Сети.

Екатерина показала фолловерам очередное фото в откровенном образе, сделанное в гримерке перед началом спектакля.

Артистке досталась главная роль в легендарном «Мастере и Маргарите».

На фотографии Климова позирует в кружевной комбинации и полупрозрачных чулках. Те, кто знаком с произведением Булгакова, могут предположить: наверняка в некоторых сценах на звезде не будет другой одежды.

1 2 3 ... 10 Екатерина Климова показала откровенное фото из гримерки

Поклонники пришли в восторг от фотографии актрисы. «Екатерина, вот это огонь!», «Сумасшедше красивая», «Катя, вы прекрасны — в принципе, как и всегда», — написали фанаты под снимком Климовой.