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«Сумасшедше красивая»: Екатерина Климова дразнит фолловеров снимком в чулках и кружевной комбинации

Актриса всегда не прочь похвастаться пленительными формами. Недавно кинодива свела поклонников с ума, показав фото в эротическом наряде. 
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Глядя на Екатерину Климову, сложно представить, что ей уже 42 года, и она — мама четверых детей. Актриса много работает над тем, чтобы сохранить феноменальную молодость и стройность фигуры. 

Звезда любит демонстрировать свои успехи в соцсетях, публикуя фото в смелых нарядах. 

Интернет-пользователи не перестают восхищаться красотой Климовой. Именно поэтому любой из ее новых снимков бурно обсуждается в Сети. 

Екатерина Климова
 

Екатерина показала фолловерам очередное фото в откровенном образе, сделанное в гримерке перед началом спектакля. 

Артистке досталась главная роль в легендарном «Мастере и Маргарите».

На фотографии Климова позирует в кружевной комбинации и полупрозрачных чулках. Те, кто знаком с произведением Булгакова, могут предположить: наверняка в некоторых сценах на звезде не будет другой одежды. 

Поклонники пришли в восторг от фотографии актрисы. «Екатерина, вот это огонь!», «Сумасшедше красивая», «Катя, вы прекрасны — в принципе, как и всегда», — написали фанаты под снимком Климовой. 

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05 марта 2020
Текст Александра Борисова
Фото @klimovagram/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Екатерина Климова

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Не слушала бы маму (у которой видимо важность мнения соседей важнее счастья дочери), а сразу развелась - жить было бы гораздо легче. Кто вообще это придумал, что женщина должна сохранять семью с ленивым, бездарным и безответственным человеком. Детям и женщине желаю здоровья и большого везения во всем дальше.
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[quote="Гость" message_id=5077915]Что значит неухоженная? То, что на ней нет косметики тонны как на вас? Так она красивая и без всей этой мишуры. . У неё красивые большие выразительные глаза, которые не требуют наращивания ресниц. Красивая кожа без прыщей и морщин.
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