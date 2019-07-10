Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Курбан Омаров заявил, что Ксению Бородину не узнать без макияжа

Курбан Омаров часто подшучивает над своей знаменитой супругой. На этот раз мужчина иронично высказался о внешности любимой женщины. 
Курбан Омаров, Ксения Бородина
Курбан Омаров и Ксения Бородина

Юмору всегда находится место в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Знаменитости регулярно рассказывают фолловерам о курьезных случаях, произошедших в их семье, а также делятся забавными фото. 

На днях на YouTube-канале «Мир» вышло совместное интервью Курбана и Ксении. 

Во время беседы с интервьюерами знаменитая пара поведала о своих путешествиях. Телеведущая призналась, что обожает уезжать за границу, так как в других странах ее никто не узнает на улицах. 

Ксения Бородина
 

Впрочем, Курбан заметил, что все же иногда его знаменитую супругу узнают и за рубежом — особенно когда она сделает вечерний мейкап и нарядно оденется.

«То есть ты хотел сказать, что без макияжа меня не узнают?» — задала вопрос жена.

«Люди не верят, когда она идет ненакрашенная, что это Ксения Бородина. А когда она во всеоружии, то все сто процентов понимают, что это она», — попытался свести к шутке свою мысль мужчина, но его слова все равно прозвучали несколько обидно. 

Впрочем, вряд ли Ксению задело ироничное высказывание избранника. Знаменитость считает, что она отлично выглядит без косметики, и на отдыхе совсем отказывается от макияжа. 

Перейти к обсуждению 6


10 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @zimamoscow, @borodylia/Instagram
Теги

Курбан Омаров, Ксения Бородина

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Смешно. Как раз Бородину, хоть чем крась, она всегда одинаковая. Черная голова, черные глаза, бородавка под глазом и утиные губы.

  • "курбан омаров заявил..." просто кровь из ушей!

  • небольшая поправочка! не без макияжа, а без фотошопа!!! все видят в инсте одно - а в живую другое!

  • Ой, ну прям звезда, утомленная поклонниками)) Да как они себя фотошопят на своих страницах в соцсетях - их в жизни вообще никто не узнает, включая родную мать, так что можно не бояться))

  • будем честны, знал бы ее без макияжа сразу, жениться бы не стал)

  • Курбанчик лажанулся такое про Бороду сказать, год без курортов и ништяков за такие слова. Пущай думает прежде чем про жену-кормилицу болтать

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.