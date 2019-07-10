Курбан Омаров заявил, что Ксению Бородину не узнать без макияжа

Курбан Омаров часто подшучивает над своей знаменитой супругой. На этот раз мужчина иронично высказался о внешности любимой женщины.

Курбан Омаров и Ксения Бородина

Юмору всегда находится место в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Знаменитости регулярно рассказывают фолловерам о курьезных случаях, произошедших в их семье, а также делятся забавными фото.

На днях на YouTube-канале «Мир» вышло совместное интервью Курбана и Ксении.

Во время беседы с интервьюерами знаменитая пара поведала о своих путешествиях. Телеведущая призналась, что обожает уезжать за границу, так как в других странах ее никто не узнает на улицах.

Впрочем, Курбан заметил, что все же иногда его знаменитую супругу узнают и за рубежом — особенно когда она сделает вечерний мейкап и нарядно оденется.

«То есть ты хотел сказать, что без макияжа меня не узнают?» — задала вопрос жена.

«Люди не верят, когда она идет ненакрашенная, что это Ксения Бородина. А когда она во всеоружии, то все сто процентов понимают, что это она», — попытался свести к шутке свою мысль мужчина, но его слова все равно прозвучали несколько обидно.

1 2 3 ... 10 Муж Ксении Бородиной рассказал, что ее не узнают, когда она без макияжа

Впрочем, вряд ли Ксению задело ироничное высказывание избранника. Знаменитость считает, что она отлично выглядит без косметики, и на отдыхе совсем отказывается от макияжа.