Ресницы как паучьи лапы и неровные стрелки: поклонники сокрушаются — подряхлела и Софи Лорен, и ее макияж

Дива XX века Софи Лорен по-прежнему посещает светские мероприятия и выходит на красные дорожки. На днях актриса снова появилась на публике и привлекла внимание общественности своим необычным макияжем.

Софи Лорен

В минувшую пятницу Софи Лорен исполнилось 85 лет. Несмотря на столь почтительный возраст, знаменитость продолжает вести активную светскую жизнь.

Актриса регулярно посещает премьеры, кинофестивали и другие светские рауты.

Папарацци по-прежнему с большим вниманием относятся к персоне Лорен и не перестают следовать за ней по пятам.

Несмотря на всеобщее восхищение, иногда кинодива все равно подвергается осуждению общественности. Так, на днях в Сети раскритиковали макияж звезды, с которым она появилась на закрытии Недели моды в Милане.

Графичные брови с резкими углами, неровно приклеенные (да к тому же разной длины) накладные ресницы, густо подведенные намного ниже контура глаза — такого странного мейкапа красные дорожки не видели давно.

Интернет-пользователей мучает один-единственный вопрос — кто мог так неаккуратно накрасить звезду мирового масштаба? Некоторым кажется, что Софи готовится к мероприятиям сама и не доверяет свое лицо профессионалам.

Стоит отметить, что актриса не первый раз выходит в свет с таким странным макияжем. Лорен с молодости любит накладные ресницы и насыщенные стрелки, и, видимо, ее ничто не убедит в необходимости присмотреться к другим бьюти-приемам.