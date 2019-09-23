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Ресницы как паучьи лапы и неровные стрелки: поклонники сокрушаются — подряхлела и Софи Лорен, и ее макияж

Дива XX века Софи Лорен по-прежнему посещает светские мероприятия и выходит на красные дорожки. На днях актриса снова появилась на публике и привлекла внимание общественности своим необычным макияжем. 
Софи Лорен
Софи Лорен

В минувшую пятницу Софи Лорен исполнилось 85 лет. Несмотря на столь почтительный возраст, знаменитость продолжает вести активную светскую жизнь. 

Актриса регулярно посещает премьеры, кинофестивали и другие светские рауты. 

Папарацци по-прежнему с большим вниманием относятся к персоне Лорен и не перестают следовать за ней по пятам.

Софи Лорен
 

Несмотря на всеобщее восхищение, иногда кинодива все равно подвергается осуждению общественности. Так, на днях в Сети раскритиковали макияж звезды, с которым она появилась на закрытии Недели моды в Милане. 

Графичные брови с резкими углами, неровно приклеенные (да к тому же разной длины) накладные ресницы, густо подведенные намного ниже контура глаза — такого странного мейкапа красные дорожки не видели давно.

Интернет-пользователей мучает один-единственный вопрос — кто мог так неаккуратно накрасить звезду мирового масштаба? Некоторым кажется, что Софи готовится к мероприятиям сама и не доверяет свое лицо профессионалам.

Стоит отметить, что актриса не первый раз выходит в свет с таким странным макияжем. Лорен с молодости любит накладные ресницы и насыщенные стрелки, и, видимо, ее ничто не убедит в необходимости присмотреться к другим бьюти-приемам. 

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23 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Софи Лорен

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо она выглядит, не пишите ерунду. Просто у неё с возрастом внешность грубая стала, так это давно...

  • Гость

    Хорошо она выглядит, не пишите ерунду. Просто у неё с возрастом внешность грубая стала, так это давно...

    Выглядит она,конечно хорошо,но макияж слишком уж несимпатичен.

  • Пригласили - пришла, выглядит достойно, не ужас-ужас. Чего ещё нужно от женшины в 85 лет?

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