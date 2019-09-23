Ресницы как паучьи лапы и неровные стрелки: поклонники сокрушаются — подряхлела и Софи Лорен, и ее макияж

В минувшую пятницу Софи Лорен исполнилось 85 лет. Несмотря на столь почтительный возраст, знаменитость продолжает вести активную светскую жизнь.
Папарацци по-прежнему с большим вниманием относятся к персоне Лорен и не перестают следовать за ней по пятам.
Несмотря на всеобщее восхищение, иногда кинодива все равно подвергается осуждению общественности. Так, на днях в Сети раскритиковали макияж звезды, с которым она появилась на закрытии Недели моды в Милане.
Интернет-пользователей мучает один-единственный вопрос — кто мог так неаккуратно накрасить звезду мирового масштаба? Некоторым кажется, что Софи готовится к мероприятиям сама и не доверяет свое лицо профессионалам.
Стоит отметить, что актриса не первый раз выходит в свет с таким странным макияжем. Лорен с молодости любит накладные ресницы и насыщенные стрелки, и, видимо, ее ничто не убедит в необходимости присмотреться к другим бьюти-приемам.