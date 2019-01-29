Олеся Суздиловская показала честное селфи с Ани Лорак без «кино-сценического грима»

На днях Олеся Судзиловская побывала на лекции по семейной психологии. На мероприятии 44-летняя актриса встретилась с 40-летней Ани Лорак и сделала совместную фотографию.

1 2 3 4 5 Олеся Судзиловская показала, как они с Ани Лорак выглядят без мейкапа

Знаменитые женщины не так уж и часто делятся с поклонниками снимками, на которых запечатлены без макияжа. Как правило, селебы наносят хотя бы минимальный мейкап перед тем, как сфотографироваться. Однако 29 января Олеся Судзиловская решила поделиться с фолловерами в Инстаграме предельно честным кадром, на котором запечатлена в компании Ани Лорак.

Обе были не накаршены, но это не помешало им сделать совместное фото.

«Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых (между собой в том числе) доктора Александра Колмановского. Идем по плану. Домашняя работа выполняется — взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!» — написала звезда сериала «Домашний арест» в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).



Поклонники знаменитостей оценили этот кадр и оставили множество теплых комментариев к посту. По мнению фанатов, и Олеся, и Ани прекрасно выглядят без макияжа. «Красивые девчонки!», «Как сексуально и свежо! Надоело все искусственное!», «Красотки даже без косметики», «Приятно на обеих смотреть», — написали фолловеры Судзиловской. Всего за несколько часов публикация набрала тысячи лайков.