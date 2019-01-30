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Айза Анохина выложила фото без мейкапа и фильтров, не постеснявшись показать неидеальную кожу

На днях Айза Анохина поделилась в своем микроблоге новой фотографией. Бывшая жена Гуфа призналась, что любит свое лицо и с изъянами.

Инстаграм Айзы Анохиной насчитывает более 18 000 публикаций. Девушка ежедневно делится со своими подписчиками различными фото и видео. Экс-супруга Гуфа также не стесняется обсуждать с фолловерами личные проблемы. На днях Анохина выложила на своей странице новое фото без макияжа и фейстюна.

«Мое лицо без Facetune (фоторедактор, — примечание Woman.ru) и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом. Но оно такое, какое есть. И я его люблю», — написала Айза под снимком (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Кроме этого, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей, Анохина призналась, что не считает себя идеальной. «У меня прыщи. Есть целлюлит. И много всего, что есть у всех нас», — заявила она. К слову, многие поклонники девушки поблагодарили ее за честность и отметили, что она отлично выглядит.

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30 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @neemaign/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • нос, губы и наверное еще что-то сделано, но главное очень натурально выглядит кожа))Меня бесит эта ненатуральная натуральность)

  • Потрясающе некрасивая дама. Но уверенная. Молодец!

  • Губы!!Ужасно перекачанны.Они вопиюще кричат об этом.Мне так жаль,что натуральность ушла из моды..🙈

  • Только же недавно учила, как правильно питаться.Дакота учила, как строить "счастливую" семью, эта бывшая жена наркомана, как правильно питаться.Результаты видны на "лице".

  • Ну да, кожа плохая. Не совсем понимаю, правда, зачем она нам это показывает.

  • Ужас. А я ещё переживала на счёт своей кожи😆 Она идеальна, по-сравнению с этим.

  • Гость

    Потрясающе некрасивая дама. Но уверенная. Молодец!

    Да, таким даже совет почаще на себя в зеркало смотреть не помогает. Оч самоуверенная, можно даже курсы попосещать. По снижению самооценки.

  • Может просто стоит отказаться от любимого "винишки".

  • Натуральность возвращается, не переживайте. На Западе сейчас в моде индивидуальность, скоро и до наших клух докатится этот тренд.

  • Не стоило

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