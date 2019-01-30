Айза Анохина выложила фото без мейкапа и фильтров, не постеснявшись показать неидеальную кожу

На днях Айза Анохина поделилась в своем микроблоге новой фотографией. Бывшая жена Гуфа призналась, что любит свое лицо и с изъянами.

1 2 3 4 5 Айза Анохина опубликовала фото без мейкапа

Инстаграм Айзы Анохиной насчитывает более 18 000 публикаций. Девушка ежедневно делится со своими подписчиками различными фото и видео. Экс-супруга Гуфа также не стесняется обсуждать с фолловерами личные проблемы. На днях Анохина выложила на своей странице новое фото без макияжа и фейстюна.



«Мое лицо без Facetune (фоторедактор, — примечание Woman.ru) и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом. Но оно такое, какое есть. И я его люблю», — написала Айза под снимком (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Кроме этого, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей, Анохина призналась, что не считает себя идеальной. «У меня прыщи. Есть целлюлит. И много всего, что есть у всех нас», — заявила она. К слову, многие поклонники девушки поблагодарили ее за честность и отметили, что она отлично выглядит.