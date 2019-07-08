68-летняя Нелли Кобзон радует глаз своей неувядающей красотой и прекрасной формой

На днях Нелли Кобзон появилась в студии «Душевного разговора». С ведущей Жасмин гостья поговорила на тему своего 47-летнего брака с Иосифом Кобзоном, однако интернет-пользователи обсуждают не звездный союз, а цветущий внешний вид вдовы артиста.

Нелли Кобзон и Жасмин

Год назад не стало Иосифа Кобзона. Его супруга Нелли, с которой певец прожил более 45 лет в браке, очень мужественно пережила смерть любимого мужа. Недавно она стала героиней нового выпуска «Душевного разговора». 68-летняя вдова рассказала о жизни с Иосифом, его творчестве, диагнозе и болезненном уходе.



И хоть разговор героини с ведущей программы Жасмин был посвящен Иосифу, зрители не могли оставить без внимания внешность нестареющей Нелли. По мнению многих, вдова как будто помолодела и выглядела едва ли не ровесницей 41-летней певицы.



1 2 3 ... 11 В августе 2018 года не стало Иосифа Кобзона

«Как же она хорошо выглядит!», «Идеал настоящей верной супруги и боевой подруги», «Невероятно красивая женщина», — писали интернет-пользователи восторженные комплименты Нелли Кобзон.