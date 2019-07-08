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68-летняя Нелли Кобзон радует глаз своей неувядающей красотой и прекрасной формой

На днях Нелли Кобзон появилась в студии «Душевного разговора». С ведущей Жасмин гостья поговорила на тему своего 47-летнего брака с Иосифом Кобзоном, однако интернет-пользователи обсуждают не звездный союз, а цветущий внешний вид вдовы артиста.
Нелли Кобзон, Певица Жасмин
Нелли Кобзон и Жасмин

Год назад не стало Иосифа Кобзона. Его супруга Нелли, с которой певец прожил более 45 лет в браке, очень мужественно пережила смерть любимого мужа. Недавно она стала героиней нового выпуска «Душевного разговора». 68-летняя вдова рассказала о жизни с Иосифом, его творчестве, диагнозе и болезненном уходе. 

И хоть разговор героини с ведущей программы Жасмин был посвящен Иосифу, зрители не могли оставить без внимания внешность нестареющей Нелли. По мнению многих, вдова как будто помолодела и выглядела едва ли не ровесницей 41-летней певицы.

«Как же она хорошо выглядит!», «Идеал настоящей верной супруги и боевой подруги», «Невероятно красивая женщина», — писали интернет-пользователи восторженные комплименты Нелли Кобзон.

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08 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @jasmin_team/Instagram, Жасмин/Youtube.com, Persona Stars, Legion-Media.ru
Теги

Певица Жасмин, Нелли Кобзон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • На картинках - куколка, в разговоре - лицо как маска, верхняя губа неподвижная, только нижняя челюсть слегка двигается. Стрёмно...

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