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Невестка Королевой и Тарзана ответила хейтерам, критикующим ее «неидеальные» зубы

У любой медали есть обратная сторона. Отчаянно пытавшаяся заработать популярность Мария Слугина столкнулась с хейтерами. Девушка оказалась не из робких и дала им отпор.
Архип Глушко, Мария Слугина
Архип Глушко и Мария Слугина

Популярность Марии Слугиной стремительно растет. Девушка сына Наташи Королевой и Тарзана сначала приняла участие в «Доме-2», однако ее судьба в проекте не сложилась. После того, как ее заметили, бойкая блондинка стала привлекать еще большее внимание откровенными снимками.  

Количество подписчиков в ее Инстаграме растет, а вместе с ними появляются и хейтеры. На днях Мария решила дать отпор злопыхателям, которым не понравились ее зубы. «На протяжении всего времени моего имени в пространстве интернет, не обладающие большим умом люди постоянно поливают на меня грязь!» — поведала девушка Архипа Глушко.

«Мне мои зубы нравятся, и менять их на виниры точно не стану! В 21 веке сделать можно себе все, что угодно, но сейчас ценится естественная красота! Я ей горжусь и делать из себя куклу не собираюсь!» — эмоционально заявила Мария.

Слугина также поведала, что ей льстят разговоры о ней и всеобщее внимание. «Черный пиар — тоже пиар. Мне не жалко, что вы ведете обо мне столь бурные обсуждения», — призналась будущая невестка Королевой. 

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10 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @slugina_64/Instagram
Теги

Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Королёва в курсе, что у неё уже невестушка появилась?

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