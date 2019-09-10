Невестка Королевой и Тарзана ответила хейтерам, критикующим ее «неидеальные» зубы

У любой медали есть обратная сторона. Отчаянно пытавшаяся заработать популярность Мария Слугина столкнулась с хейтерами. Девушка оказалась не из робких и дала им отпор.

Архип Глушко и Мария Слугина

Популярность Марии Слугиной стремительно растет. Девушка сына Наташи Королевой и Тарзана сначала приняла участие в «Доме-2», однако ее судьба в проекте не сложилась. После того, как ее заметили, бойкая блондинка стала привлекать еще большее внимание откровенными снимками.



Количество подписчиков в ее Инстаграме растет, а вместе с ними появляются и хейтеры. На днях Мария решила дать отпор злопыхателям, которым не понравились ее зубы. «На протяжении всего времени моего имени в пространстве интернет, не обладающие большим умом люди постоянно поливают на меня грязь!» — поведала девушка Архипа Глушко.

«Мне мои зубы нравятся, и менять их на виниры точно не стану! В 21 веке сделать можно себе все, что угодно, но сейчас ценится естественная красота! Я ей горжусь и делать из себя куклу не собираюсь!» — эмоционально заявила Мария.

1 2 3 ... 10 В последнее время в Сети все чаще всплывает имя Марии Слугиной

Слугина также поведала, что ей льстят разговоры о ней и всеобщее внимание. «Черный пиар — тоже пиар. Мне не жалко, что вы ведете обо мне столь бурные обсуждения», — призналась будущая невестка Королевой.