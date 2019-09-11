Оксана Самойлова пожаловалась на пигментацию, черные точки и другие несовершенства кожи после отпуска

Веснушки часто появляются после долгого нахождения под солнцем. Кто-то хочет от них избавиться, кто-то — мечтает, чтобы они были круглый год. Оксана Самойлова входит в число первых. На днях жена Джигана рассказала, с помощью каких процедур выводит пигментацию.

Оксана Самойлова

Совсем недавно Оксана Самойлова с семьей вернулась в Москву из долгого отпуска в Америке. Помимо сувениров, хороших впечатлений и тем для сочинений «Как я провел лето», Оксана «привезла» с собой пигментацию и прочие несовершенства кожи лица.

Еще несколько дней назад Оксана отдыхала под палящим солнцем в Майами

Первым делом после приезда домой Самойлова посетила косметолога и рассказала о своем визите фолловерам. «Я возвращаюсь с отпуска как ободранная кошка. Сейчас я не накрашенная, у меня везде пигментация», — рассказала о своих проблемах Оксана.

Также супруга рэпера поведала, что часто прибегает к вауумному гидропилингу. «Это одна из моих любимых процедур. На крыльях носа у меня черные точки, их мы чистим механически, а дальше закрываем сыворотками от Hydra Facial», — поделилась своими секретами красоты бизнесвумен.

1 2 3 ... 10 Оксану Самойлову по праву можно считать одним из самых популярных бьюти-блогеров Рунета

31-летняя Оксана Самойлова воспитывает трех дочерей и ведет свой бизнес. Супруга Джигана не раз признавалась, что не любит посещать светские мероприятия. Вместо этого инстаграм-звезда уделяет время себе и своей семье.