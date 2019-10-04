Перерождение: современные актрисы России, как две капли воды похожие на кинодив прошлого

Все мы уникальны, но порой с большим любопытством пытаемся заметить в себе или ком-то другом черты каких-либо знаменитых людей. Мы в Woman.ru особенно любим изучать лица, поэтому составили целый список актрис, которые из-за поразительной схожести со своими звездными предшественницами легко могут претендовать на главные роли в биографических фильмах в их честь или в ремейках культовых картин.

Хотя кинематограф и считается молодым видом искусства, за прошедшие десятилетия на экранах появлялись тысячи самых разных лиц. В такой ситуации просто невозможно обойтись без сравнений — тем более когда существуют общепризнанные идеалы, которым многие старательно подражают.



Одни актрисы изо всех сил стремятся повторить прическу, макияж и повадки Мэрилин Монро, Софи Лорен или других известных персонажей.

А другим даже не стоит задумываться о трансформациях — все и так видят в их лицах черты кинодив прошлого века.

Далеко не всегда схожесть с другими артистами играет знаменитостям на руку. Все же самобытная внешность — важное требование для успешной творческой карьеры: мало кому хочется навсегда «застрять» в одном амплуа, играть одинаковых героинь или, того хуже, стать признанным двойником какой-либо звезды.



Woman.ru отыскал отечественных актрис, сильно похожих на других кинознаменитостей, и постарался разобраться, как и насколько успешно они используют свою схожесть с другими селебами.

Одри Хепберн и Чулпан Хаматова

Пожалуй, Одри Хепберн — та самая дива, которая не нуждается в представлении. Она не только одна из лучших актрис 20 века, но еще и признанная икона стиля, образы которой до сих пор актуальны и любимы во всем мире. Маленькое черное платье, собранные волосы, густые стрелки на глазах и помада сдержанного оттенка — не сомневаемся, вы и сами хотя бы разок вдохновлялись стилем признанной красавицы.

Нередко чести сравнения со звездой «Римских каникул» удостаивается 44-летняя Чулпан Хаматова — все благодаря своим большим глазам и любви к простым, но элегантным прическам. Некоторые поклонники не без ехидства замечают, что отечественная актриса похожа на Одри больше, чем ее собственная внучка Эмма Феррер, которая романтичным образам предпочитает стрижку «ежиком» и модный оверсайз.

Схожесть актрисы с кинодивой 1950-1960-х позволила ей получить немало ролей в лентах про 20 век.

Она сыграла Беллу Ахмадуллину в сериале «Таинственная страсть», Лилю Брик в байопике про Владимира Маяковского, а также известную танцовщицу Ксению Юргенсон в постановке про балетного артиста Рудольфа Нуреева.

Грейс Келли и Юлия Высоцкая

Обладательница престижных кинопремий, самая кассовая актриса своего времени и просто безупречная красавица Грейс Келли успела сняться лишь в 11 фильмах, предпочтя карьеру семейному счастью с князем Монако.

В фильмографии Юлии Высоцкой всего на два фильма больше, чем у Келли — она тоже сконцентрировалась на немного другой области и ведет собственное кулинарное шоу, активно снимаясь для своего Youtube-канала. Из-за этого Юлия редко примеряет на себя гламурные образы, чаще предпочитая уютные рубашки, футболки и платья простого кроя, в которых можно, как говорится, выйти и в пир, и в мир. Но вот когда во время фотосессий для глянца Высоцкая надевает более роскошные наряды, изысканные украшения и укладывает непослушные локоны, то сразу же превращается в голливудскую диву. Интересно, близок ли ей самой такой стиль?

Линда Хэмильтон и Маруся Зыкова

Линда Хэмильтон, сыгравшая Сару Коннор во франшизе «Терминатор», никогда не мечтала об актерской карьере, но стала одной из популярнейших актрис своего времени. Сейчас на ее счету несколько десятков картин — Линда регулярно появляется на экране, пусть и не в очень больших ролях.

33-летняя Маруся Зыкова тоже не планировала стать актрисой. Благодаря счастливой случайности во время обучения на факультете журналистики она прошла кастинг на участие в комедийном шоу «Большая разница». Там Маруся примерила на себя множество образов, но стала особенно узнаваемой по пародиям на Ксению Собчак. В свое время за Зыковой даже закрепилось звание официального двойника медиадивы! Но все же кажется, что куда больше ей бы подошли брюки карго, сексуальная футболка и оружие в руках как у Сары Коннор, нежели строгий костюм и очки как у известной телеведущей.



1 2 3 ... 33 Ава Гарднер и Юлия Снигирь

«Женщина с лицом ангела и телом богини» — так современники описывали Аву Гарднер. В свое время Аве доставались самые завидные роли, причем как в романтических комедиях, так и в мрачных нуарах и исторических лентах — она была неотразима в абсолютно любом образе

Смотрите в галерее, кто еще из кинознаменитостей сильно похож друг на друга.