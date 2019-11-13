«Не совершайте ошибку!»: Маша Малиновская отговорила подписчицу от увеличения губ

Маша Малиновская, в отличие от многих звезд, не скрывает того, что делала пластику. Более того, она считает это ошибкой. На днях знаменитость предостерегла одну из подписчиц от этого решения.

Маша Малиновская часто экспериментирует с внешним видом, прибегая к помощи пластической хирургии и бьюти-инъекциям. Поменять цвет волос, увеличить, а потом уменьшить размер груди, накачать губы — привычное дело для телеведущей.

Однако на днях 38-летняя знаменитость призналась, что считает подобный опыт ошибкой.

Одна из подписчиц попросила совета у Маши: «Стоит ли увеличивать губы? Хочу, но боюсь». Малиновская сразу же ответила ей, призвав не совершать ошибку. «Правильно делаете, что боитесь. Берегите свою индивидуальность!» — написала телеведущая.



Маша Малиновская несколько раз меняла форму губ, однако, похоже, желаемого результата так и не добилась. В 2012-м знаменитость вернула им природную форму и, по словам фанатов, стала выглядеть моложе, чем 10 лет назад.

