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«Не совершайте ошибку!»: Маша Малиновская отговорила подписчицу от увеличения губ

Маша Малиновская, в отличие от многих звезд, не скрывает того, что делала пластику. Более того, она считает это ошибкой. На днях знаменитость предостерегла одну из подписчиц от этого решения.
Маша Малиновская

Маша Малиновская часто экспериментирует с внешним видом, прибегая к помощи пластической хирургии и бьюти-инъекциям. Поменять цвет волос, увеличить, а потом уменьшить размер груди, накачать губы — привычное дело для телеведущей. 

Однако на днях 38-летняя знаменитость призналась, что считает подобный опыт ошибкой. 
Маша Малиновская

Одна из подписчиц попросила совета у Маши: «Стоит ли увеличивать губы? Хочу, но боюсь». Малиновская сразу же ответила ей, призвав не совершать ошибку. «Правильно делаете, что боитесь. Берегите свою индивидуальность!» — написала телеведущая.

Маша Малиновская несколько раз меняла форму губ, однако, похоже, желаемого результата так и не добилась. В 2012-м знаменитость вернула им природную форму и, по словам фанатов, стала выглядеть моложе, чем 10 лет назад.

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13 ноября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @malinovskaya_tv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Маша Малиновская

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошо, если получилось вернуть свою природную форму, а то не у всех получается, а некоторые ходят с такими булыжниками на губах, аж смотреть противно, но они потеряли связь с реальностьюю и не видят себя со стороны, не понимают как как ужасно они выглядят.

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