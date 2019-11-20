Время властно: 45-летняя супермодель Тайра Бэнкс показала дряблую шею и парик

Всего через пару недель Тайре Бэнкс исполнится 46 лет. И хотя знаменитость с подростковых лет постоянно работает в модельном бизнесе, она не боится выглядеть несовершенной.
На днях знаменитость появилась на ежегодной торжественной премии American Influencer Awards в Голливуде. В этот раз ее бьюти-образ был несколько далек от идеального.
Во-первых, объемный хвост Бэнкс выглядел слишком безупречным и казался неестественным. Такая густая шевелюра, да еще и с настолько идеально расположенными корнями волос, больше смахивает на парик.
Вероятно, модель знает о своем несовершенстве. Именно поэтому она старалась фотографироваться в пол-оборота, чтобы папарацци было меньше видно шею.
Однако никто даже не думал судить Тайру Бэнкс за то, что она пытается скрыть возрастные изменения. Модель грамотно поступает, что не прибегает к радикальным методикам, которые иногда лишь ухудшают ситуацию.