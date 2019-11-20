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Время властно: 45-летняя супермодель Тайра Бэнкс показала дряблую шею и парик

Тайра Бэнкс давно смирилась с тем, что не может быть такой стройной, как в первые годы модельной карьеры. Кажется, сегодня звезде приходится сталкиваться и с другими проблемами, связанными с возрастными изменениями.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс

Всего через пару недель Тайре Бэнкс исполнится 46 лет. И хотя знаменитость с подростковых лет постоянно работает в модельном бизнесе, она не боится выглядеть несовершенной. 

Тайра не раз показывала честные фото без макияжа, а также снималась в бикини, когда ее вес уже было сложно назвать модельным. 

На днях знаменитость появилась на ежегодной торжественной премии American Influencer Awards в Голливуде. В этот раз ее бьюти-образ был несколько далек от идеального. 

Тайра Бэнкс
 

Во-первых, объемный хвост Бэнкс выглядел слишком безупречным и казался неестественным. Такая густая шевелюра, да еще и с настолько идеально расположенными корнями волос, больше смахивает на парик. 

К тому же у Тайры стали видны морщины в области шеи и общая дряблость кожи в этой зоне. 

Вероятно, модель знает о своем несовершенстве. Именно поэтому она старалась фотографироваться в пол-оборота, чтобы папарацци было меньше видно шею. 

Однако никто даже не думал судить Тайру Бэнкс за то, что она пытается скрыть возрастные изменения. Модель грамотно поступает, что не прибегает к радикальным методикам, которые иногда лишь ухудшают ситуацию. 

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20 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Тайра Бэнкс

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Как у нее с возрастом ринопластика стала безобразно выглядеть😳 Интересно, это всегда так?

  • Прекрасно она выглядит!!!!

  • Выглядит нормально. Но вот ноги у нее всегда были очень некрасивые. Что у нее, что у обеих Хадид.

  • Выглядит моложе Кейт Миддлтон

  • А какая шея должна быть в 45 у грациозно стареющей? Как у 18-летней?

  • А где дряблая шея?! Вы совсем уже... Да и папика не заметила, надо приглядываться.

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