Время властно: 45-летняя супермодель Тайра Бэнкс показала дряблую шею и парик

Тайра Бэнкс давно смирилась с тем, что не может быть такой стройной, как в первые годы модельной карьеры. Кажется, сегодня звезде приходится сталкиваться и с другими проблемами, связанными с возрастными изменениями.

Тайра Бэнкс

Всего через пару недель Тайре Бэнкс исполнится 46 лет. И хотя знаменитость с подростковых лет постоянно работает в модельном бизнесе, она не боится выглядеть несовершенной.

На днях знаменитость появилась на ежегодной торжественной премии American Influencer Awards в Голливуде. В этот раз ее бьюти-образ был несколько далек от идеального.

Во-первых, объемный хвост Бэнкс выглядел слишком безупречным и казался неестественным. Такая густая шевелюра, да еще и с настолько идеально расположенными корнями волос, больше смахивает на парик.

К тому же у Тайры стали видны морщины в области шеи и общая дряблость кожи в этой зоне.

Вероятно, модель знает о своем несовершенстве. Именно поэтому она старалась фотографироваться в пол-оборота, чтобы папарацци было меньше видно шею.

Однако никто даже не думал судить Тайру Бэнкс за то, что она пытается скрыть возрастные изменения. Модель грамотно поступает, что не прибегает к радикальным методикам, которые иногда лишь ухудшают ситуацию.