На протяжении долгого времени Елена Темникова страдала от акне и его последствий. «Это чудовищно, это правда было очень страшно. Больно спать, больно шевелить лицом — мне хотелось исчезнуть», — призналась артистка в июне 2019-го.
Она настолько устала жить взаперти, бороться со шрамами на лице и «уродливыми шишками», что решилась на весьма специфическую процедуру.
«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: ''Зато пять лет не будете стареть''», — поделилась Темникова.
Елена отметила, что это было единственное хирургическое вмешательство, которое она себе позволила. «Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. Вдруг осенью у меня открылась эта любовь. Хотя раньше я была гораздо стройнее и весила 47 килограммов, а сейчас — 54. Но тогда я себя чувствовала толстой, а теперь — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — рассказала звезда в Youtube-шоу Agentshow Land.
На некоторых фото, сделанных несколько лет назад, можно заметить следы акне, которые практически невозможно скрыть даже под внушительным слоем косметики. После необычной процедуры Елена не только избавилась от рубцов, но и стала выглядеть моложе и привлекательнее.
19 марта 2020 · ·
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