На протяжении долгого времени Елена Темникова страдала от акне и его последствий. «Это чудовищно, это правда было очень страшно. Больно спать, больно шевелить лицом — мне хотелось исчезнуть», — призналась артистка в июне 2019-го.



Она настолько устала жить взаперти, бороться со шрамами на лице и «уродливыми шишками», что решилась на весьма специфическую процедуру.

«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: ''Зато пять лет не будете стареть''», — поделилась Темникова.