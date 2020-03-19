Елена Темникова вколола жир из живота в щеки, чтобы избавиться от шрамов на лице

В прошлом году певица рассказала о проблемах с щитовидной железой, которые привели к акне. Елена испытывала психологическое давление, к тому же сильно пострадала самооценка. Теперь стало известно, каким образом Темникова поборола кожный недуг и обрела уверенность в себе.

На протяжении долгого времени Елена Темникова страдала от акне и его последствий. «Это чудовищно, это правда было очень страшно. Больно спать, больно шевелить лицом — мне хотелось исчезнуть», — призналась артистка в июне 2019-го.

Она настолько устала жить взаперти, бороться со шрамами на лице и «уродливыми шишками», что решилась на весьма специфическую процедуру.

«Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: ''Зато пять лет не будете стареть''», — поделилась Темникова.

Елена отметила, что это было единственное хирургическое вмешательство, которое она себе позволила. «Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. Вдруг осенью у меня открылась эта любовь. Хотя раньше я была гораздо стройнее и весила 47 килограммов, а сейчас — 54. Но тогда я себя чувствовала толстой, а теперь — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — рассказала звезда в Youtube-шоу Agentshow Land.

...
Елена Темникова долго страдала от акне
1 из 10

На некоторых фото, сделанных несколько лет назад, можно заметить следы акне, которые практически невозможно скрыть даже под внушительным слоем косметики. После необычной процедуры Елена не только избавилась от рубцов, но и стала выглядеть моложе и привлекательнее.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

6
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Кокетливые "я вешу аж 54!"
  • "Врушка! перекроила себя по полной, даже невооруженным глазом видны все эти манипуляции" Вот именно, видно же, что на фабрике звёзд она выглядела, ну соооовсем по другому, и дело не в образе и стиле, а черты лица вообще изменились, тогда она нуу нииикак не воспринималась красивой, а сейчас неожиданно да.
  • Врушка! перекроила себя по полной, даже невооруженным глазом видны все эти манипуляции
  • Очень красивая девушка.
  • У нас это делают уже лет 10
  • Вот это да! А что, только в Швейцарии есть эта процедура? Надо нашим врачам тоже взять на вооружение, думаю, многие девушки, женщины сделали бы также. Очень много вокруг людей с акнэ, причем лечатся годами и ничего не помогает(((

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633