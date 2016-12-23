С триумфом новоизбранного президента США Дональда Трампа многие эксперты всерьез связывают возвращение в моду рыжего цвета волос. Настоящий бум на окрашивание в огненно-медные оттенки мы наблюдаем на Западе, а вот среди российских селебрити мало тех, кто отважился на такой эксперимент (самыми смелыми оказались Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и Анна Шульгина). Остальным мы решили помочь с помощью популярного фоторедактора, превратив в рыжих бестий Ксению Собчак, Викторию Боню, Ирину Шейк, Ольгу Бузову и других знаменитостей. Надеемся, они увидят, скажут нам «спасибо» и сделают выводы. Кто знает, вдруг вскоре мы увидим кого-то из наших героинь в новом образе?

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Ирина Шейк нечасто решается на бьюти-эксперименты, кажется — свой идеальный оттенок она нашла уже давно. По крайней мере, сколько мы помним звезду, она всегда была брюнеткой, поэтому посмотреть на будущую маму в новом образе было вдвойне интересно

Не так давно мы уже экспериментировали с образами известных блондинок и перекрашивали их белокурые локоны в темные тона. Нашей фантазии, как вы поняли, нет предела, поэтому на этот раз мы представили, как бы выглядели отечественные актрисы, певицы, телеведущие и модели с рыжими волосами. Результаты позабавили и заставили задуматься: одним медные оттенки идут гораздо больше их привычного блонда или каштана, другим, напротив, категорически противопоказаны. Хотя, что тут говорить — лучше один раз увидеть. Добро пожаловать в нашу фотогалерею!