Не так давно мы уже экспериментировали с образами известных блондинок и перекрашивали их белокурые локоны в темные тона. Нашей фантазии, как вы поняли, нет предела, поэтому на этот раз мы представили, как бы выглядели отечественные актрисы, певицы, телеведущие и модели с рыжими волосами. Результаты позабавили и заставили задуматься: одним медные оттенки идут гораздо больше их привычного блонда или каштана, другим, напротив, категорически противопоказаны. Хотя, что тут говорить — лучше один раз увидеть. Добро пожаловать в нашу фотогалерею!
Просто огонь! Как бы выглядели звезды с рыжими волосами
С триумфом новоизбранного президента США Дональда Трампа многие эксперты всерьез связывают возвращение в моду рыжего цвета волос. Настоящий бум на окрашивание в огненно-медные оттенки мы наблюдаем на Западе, а вот среди российских селебрити мало тех, кто отважился на такой эксперимент (самыми смелыми оказались Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и Анна Шульгина). Остальным мы решили помочь с помощью популярного фоторедактора, превратив в рыжих бестий Ксению Собчак, Викторию Боню, Ирину Шейк, Ольгу Бузову и других знаменитостей. Надеемся, они увидят, скажут нам «спасибо» и сделают выводы. Кто знает, вдруг вскоре мы увидим кого-то из наших героинь в новом образе?
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Шейк ,Брежнева ,Боня Адаменко и Литвинова могут смело перекрашиваться .
А конкретно Боне и Адаманко точно лучше с рыжими тем с теми что есть сейчас
Самойлова, Орбакайте Рудова огромное НЕТ! Это вообще не их. Сразу внешность никакая.
Остальные очень идёт, Собчак супер подошло, Решетовой, Ирине Шейк,
Только вот в основном это все таки не рыжий цвет, это ближе к красному, все цвета красивые но не естественные. Было бы интересно посмотреть на натуральные оттенки рыжего, натуральный рыжий или под натуральный рыжий, намного красивее этих красных. Синтия Дикер пример шикарных рыжих волос. Да и сама она ангелочек
Варнава кстати огонь на фото с рыжими! Просто преображение на все сто! Вот если она сделает такие волосы, то её тюнинг не будет бросаться в глаза, и будет очень гармоничным. Ей не идут эти волосы Аля отросший блонд, Аля шатуш и омбре. Ей нужен яркий один цвет, темный или такой огненный как на фотке.
Шейк вне конкуренции, очень красиво . Ну а хуже всех Собчак с Орбакайте. Собчак на 7 фото , просто, без комментариев.
Варнава кстати огонь на фото с рыжими! Просто преображение на все сто! Вот если она сделает такие волосы, то её тюнинг не будет бросаться в глаза, и будет очень гармоничным. Ей не идут эти волосы Аля отросший блонд, Аля шатуш и омбре. Ей нужен яркий один цвет, темный или такой огненный как на фотке.
Да ?а мне показалось ей рыжий точно отменить
На откровенно некрасивых людях, типа Орбакайте, Собчак или Бузовой этот цвет волос выглядит плохо. Очень понравилась Лена Темникова!
Да ?а мне показалось ей рыжий точно отменить
А мне очень понравилось;) с этим макияжем очень получилось привлекательно. Да и Собчас на том фото выглядит хорошо. Мало кому идут эти волосы оттенка Аля натуральная блондинка как у Варнавы, они идут только тем у кого свой светлый волос. Но у Собчас свой светлый, но внешность не миловидная, поэтому её такой цвет простит очень. Ей бы что поярче, или блонд яркий светлый однородный... А то эти все окрашивания Аля отросшие корни, это убожество на самом деле.
Блин я все смотрю и думаю что не так... Скажите кто такая квитко, что бы пихать её к женщинам в подборке большинство из которых что то из себя представляют ? (Вера и Рудова не в счёт, но они по крайней мере знамениты) Квитко заставляет меня убирать подальше шоколадку, эти жирные ляхи, силиконовые шары.. Господи и ведь ЭТО ещё и пользуется популярностью у мужчин.. Лицо у неё кстати доярочное, даже Кардашьян не вызывает у меня и 10% того отвращения которое я испытываю глядя на телеса это квитко.
А мне очень понравилось;) с этим макияжем очень получилось привлекательно. Да и Собчас на том фото выглядит хорошо. Мало кому идут эти волосы оттенка Аля натуральная блондинка как у Варнавы, они идут только тем у кого свой светлый волос. Но у Собчас свой светлый, но внешность не миловидная, поэтому её такой цвет простит очень. Ей бы что поярче, или блонд яркий светлый однородный... А то эти все окрашивания Аля отросшие корни, это убожество на самом деле.
Смотря как красили .у меня такое окрашивание , но в 1 раз правда стремач, а щас мастер по технике красит просто супер .