На днях музыкант Гэри Барлоу признался, что не мыл волосы 14 лет. Как и следовало ожидать, пользователи Сети раскритиковали звезду и даже обещали подарить бутылочку шампуня. А например, британка Люси Эйткен Рид пошла дальше и написала целую книгу о том, как ухаживать за волосами, не используя современные косметические средства.

1 2 3 ... 9 Люси Эйткен Рид — приверженка нового метода мытья волос без шампуня под названием No Poo

Блогер Люси Эйткен Рид из Великобритании выбросила шампуни пять лет назад. Она призналась, что вначале ей пришлось поэкспериментировать, используя разные натуральные средства для мытья волос, которые нашлись дома.

Для ополаскивания Люси применяла натуральный уксус и соду, которые сделали ее волосы менее жирными, вернули им красивый блеск. Теперь она моет их только водой без всяких добавок.

Блогер призналась, что никак не могла привыкнуть к тому, что ее шевелюра не пахнует как обычно.

«Все мы привыкли к парфюмерным отдушкам в составе бьюти-средств, теперь наконец-то мои волосы пахнут естественно!», — призналась Люси в интервью британскому порталу The Telegraph.

Она вспоминает, что впервые идея отказаться от шампуня пришла ей после ознакомления с данными исследования о том, что ежедневно на тело женщины попадает около 515 химических веществ.

«Я тут же посмотрела на состав шампуня и крема для тела, внимательно изучила этикетку и ужаснулась», — рассказала она.

«Я всегда задавалась вопросом, будут ли мои волосы пачкаться меньше, если я буду мыть их реже. Более того, когда я стала мамой, я начала обращать более пристальное внимание на ингредиенты тех средств, которые использую для своих детей», — добавила она.

Люси Эйткен Рид советует всем ополаскивать волосы прохладной водой каждые три-четыре дня и несколько раз в неделю использовать соду или яйца. Девушка ведет свой блог, в котором можно найти и другие дельные рекомендации. «Я стала получать сотни вопросов в Facebook и Twitter, поняла, насколько эта тема интересна для людей, поэтому решила написать книгу», — призналась она.