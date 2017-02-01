Блогер Люси Эйткен Рид из Великобритании выбросила шампуни пять лет назад. Она призналась, что вначале ей пришлось поэкспериментировать, используя разные натуральные средства для мытья волос, которые нашлись дома.
Блогер призналась, что никак не могла привыкнуть к тому, что ее шевелюра не пахнует как обычно.
«Все мы привыкли к парфюмерным отдушкам в составе бьюти-средств, теперь наконец-то мои волосы пахнут естественно!», — призналась Люси в интервью британскому порталу The Telegraph.
Она вспоминает, что впервые идея отказаться от шампуня пришла ей после ознакомления с данными исследования о том, что ежедневно на тело женщины попадает около 515 химических веществ.
«Я тут же посмотрела на состав шампуня и крема для тела, внимательно изучила этикетку и ужаснулась», — рассказала она.
Люси Эйткен Рид советует всем ополаскивать волосы прохладной водой каждые три-четыре дня и несколько раз в неделю использовать соду или яйца. Девушка ведет свой блог, в котором можно найти и другие дельные рекомендации. «Я стала получать сотни вопросов в Facebook и Twitter, поняла, насколько эта тема интересна для людей, поэтому решила написать книгу», — призналась она.
От шампуня отказалась, а от краски для волос нет? Где логика?
Благодаря нашим блоггерам мы тоже давно знаем, что волосы можно отлично помыть ржаной мукой, яичным желтком, сухой горчицей, содой. Я пробовала, все хорошо промывается.
охотно верю. моя бабушка мыла волосы всю жизнь яйцом.были густые,красивые даже в старости. единственный момент- где взять эти пару недель,пока волосы перестроятся...я представляю видок в это время...
От шампуня отказалась, а от краски для волос нет? Где логика?
двух недель не хватит. я пробовала на даче в отпуске. вообще это жесть. больше не пробую.а красится она хной наверное
От шампуня отказалась, а от краски для волос нет? Где логика?
Я на натуральное мыло перешла полгода назад, покупаю в магазине со всякими органическими продуктами. Всякие мазилки для волос тоже выкинула. Лезут намного меньше, лежат даже без фена сами собой (у кого тонкие волосы, тот поймет). Не планирую возвращаться обратно к смеси нефтепродуктов, силиконов и прочим химикатам, которые называются шампунем.
Второй месяц мою голову смесью ржаной мукис горчицы и желтка. Ополаскиваю холодной водой с яблочным уксусом. Эффект потрясающий. Но спм процесс и все эти запахи-настощее испытание. По времени сильно дольше и муторнее.
Полно нормальных натуральных шампуней))) если честно я этого не совсем понимаю)) ну кому как удобно в общем-то)) а вот от репейного масла крымского я в восторге!!! Кончики красила не один раз в светлый и они стали гладкими,шелковистыми и блестящими!
У нее скорее всего натуральный цвет волос. Британцы часто именно рыжие. И брови у нее рыжеватые. Я бы сама хотела только водой мыть. Экономиииия...