Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала с розовыми волосами в новой съемке

Инстаграм звезды сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли насчитывает более 2 000 публикаций. Знаменитость ежедневно радует своих поклонников личными фото и видео. Актриса принимает участие и в профессиональных съемках. На днях Узерли выставила на суд фолловеров новые снимки с довольно необычным цветом волос.
Фанаты актрисы восхитились ее новыми фотографиями. Многие из них оценили ее смелость: «Очень красивая», «Вам идет розовый цвет!», «Шикарная» (орфография и пунктуация авторов сохранены). А вам нравится новый образ Мерьем Узерли?