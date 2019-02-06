Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала с розовыми волосами в новой съемке

Мерьем Узерли часто делится в своем Инстаграме кадрами с различных фотосессий. На этот раз 35-летняя актриса предстала в очень необычном образе.



1 2 3 4 5 6 Мерьем Узерли показала подписчикам свои новые снимки

Инстаграм звезды сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли насчитывает более 2 000 публикаций. Знаменитость ежедневно радует своих поклонников личными фото и видео. Актриса принимает участие и в профессиональных съемках. На днях Узерли выставила на суд фолловеров новые снимки с довольно необычным цветом волос.

На опубликованных кадрах Мерьем позирует, сидя на стуле в яркой накидке. Необычный образ звезды завершил розовый парик.

Фанаты актрисы восхитились ее новыми фотографиями. Многие из них оценили ее смелость: «Очень красивая», «Вам идет розовый цвет!», «Шикарная» (орфография и пунктуация авторов сохранены). А вам нравится новый образ Мерьем Узерли?