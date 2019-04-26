С наращенными волосами Алена Шишкова напомнила подписчикам настоящую куклу

Не так давно 39-летняя Виктория Боня сменила имидж, нарастив себе волосы. К этой же процедуре решила прибегнуть и еще одна красавица Инстаграма — 26-летняя Алена Шишкова.
Модель выложила в своем микроблоге несколько новых снимков с длинной шевелюрой, уточнив при этом, что уже давно думала о наращивании.
Как призналась Шишкова, обратиться в салон она решила для того, чтобы преобразиться к лету. В комментариях к посту подписчики модели тут же стали оценивать ее новый образ. «Алена, тебе очень идет», «Как принцесса», «Сама женственность», «Стала похожа на настоящую куклу», «Красотка!», «Барби», — не скрывали восторг они. А вам нравится новая прическа Алены Шишковой?