С наращенными волосами Алена Шишкова напомнила подписчикам настоящую куклу

На днях Алена Шишкова показала подписчиками новое фото, на котором предстала не с привычной стрижкой по плечи, а с роскошными длинными локонами. Фанатам 26-летней модели пришлось по вкусу ее преображение.

У Алены Шишковой теперь длинные волосы

Не так давно 39-летняя Виктория Боня сменила имидж, нарастив себе волосы. К этой же процедуре решила прибегнуть и еще одна красавица Инстаграма — 26-летняя Алена Шишкова.



Модель выложила в своем микроблоге несколько новых снимков с длинной шевелюрой, уточнив при этом, что уже давно думала о наращивании.

«Результатом я более чем довольна», — поведала Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 9 Алена Шишкова предстала перед поклонниками в новом образе

Как призналась Шишкова, обратиться в салон она решила для того, чтобы преобразиться к лету. В комментариях к посту подписчики модели тут же стали оценивать ее новый образ. «Алена, тебе очень идет», «Как принцесса», «Сама женственность», «Стала похожа на настоящую куклу», «Красотка!», «Барби», — не скрывали восторг они. А вам нравится новая прическа Алены Шишковой?

