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С наращенными волосами Алена Шишкова напомнила подписчикам настоящую куклу

На днях Алена Шишкова показала подписчиками новое фото, на котором предстала не с привычной стрижкой по плечи, а с роскошными длинными локонами. Фанатам 26-летней модели пришлось по вкусу ее преображение.
У Алены Шишковой теперь длинные волосы
У Алены Шишковой теперь длинные волосы

Не так давно 39-летняя Виктория Боня сменила имидж, нарастив себе волосы. К этой же процедуре решила прибегнуть и еще одна красавица Инстаграма — 26-летняя Алена Шишкова.

Модель выложила в своем микроблоге несколько новых снимков с длинной шевелюрой, уточнив при этом, что уже давно думала о наращивании.

«Результатом я более чем довольна», — поведала Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Как призналась Шишкова, обратиться в салон она решила для того, чтобы преобразиться к лету. В комментариях к посту подписчики модели тут же стали оценивать ее новый образ. «Алена, тебе очень идет», «Как принцесса», «Сама женственность», «Стала похожа на настоящую куклу», «Красотка!», «Барби», — не скрывали восторг они. А вам нравится новая прическа Алены Шишковой?

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26 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Алена Шишкова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Не куклу, а муклу. Даже Суок была естественнее и имела лицо.

  • Она уже давно похожа на куклу. Не понимаю, чему все они удивляются. Были раньше такие, большие, пластмассовые. Ее ведешь за руку, она топ-топ деревянными шагами. И голос подает - мя-мя, мя-мя.

  • Гость

    Не куклу, а муклу. Даже Суок была естественнее и имела лицо.

    Так Суок-то живая была. А кукла наследника Тутти была уникальна тем, что была очень похожа на живую девушку. А с Аленой обратный случай, живая девушка похожа на куклу. Наверное, это хорошо и надо завидовать, видимо, так.

  • Гость

    Она уже давно похожа на куклу. Не понимаю, чему все они удивляются. Были раньше такие, большие, пластмассовые. Ее ведешь за руку, она топ-топ деревянными шагами. И голос подает - мя-мя, мя-мя.

    Еще головой вертела туда-сюда и глазами хлопала хлоп-хлоп.

  • Гость

    Еще головой вертела туда-сюда и глазами хлопала хлоп-хлоп.

    Вот это для Алены уже чересчур, головой вертеть. Не осилит. Она может голову только в одном направлении держать, прямо, глаза на экран смартфона. Да и веки уже вряд ли могут закрываться, так что хлопать глазами тоже не получится (

  • Руки на голову кошке положила лишь для фото, надо так пальцы вывернуть, что бы маникюр виден был. А самой на кошку плевать, дотронуться боится. Деревянная дева абсолютно.

  • Раньше нравилась больше Решетовой, а сейчас Решетова выглядит естественне даже. Шишкова, как неживая.

  • Чё-то совсем какая-то стала.... не очень..

  • Волосы смотрятся красиво, конечно, как они в быту себя проявляют, вот это интересно.

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