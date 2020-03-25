Алена Шишкова удивила фолловеров прической «как у Алисы»

Не так уж давно Алена уехала из квартиры, в которой живет с дочерью. Однако по ее Инстаграму видно, что молодая мама уже сильно скучает по Алисе. Недавно модель выложила серию фотографий, где предстала с непривычным каре.

С такой прической Алена очень походила на свою 6-летнюю дочь.

Подписчики Шишковой сразу заметили сходство. «Ну прямо одно лицо!», «На второй фотографии вылитая Алиса», — писали они под постом молодой мамы. И правда, с одинаковой прической звездные блондинки становятся похожи друг на друга как две капли воды.



Кстати, поклонники так и не поняли — Алена использовала парик или действительно решила отстричь челку. А как думаете вы?