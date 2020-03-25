Алена Шишкова удивила фолловеров прической «как у Алисы»

Какие только прически мы не видели у Алены Шишковой. На этот раз она решила скопировать образ 6-летней дочери Алисы.

На днях Алена Шишкова решила последовать примеру многих российских звезд и самоизолироваться. Вот только остаться она предпочла не в своем доме, а в элитной клинике. Там молодая мама получает ежедневную порцию витаминов и другие необходимые для здоровья процедуры.

Не так уж давно Алена уехала из квартиры, в которой живет с дочерью. Однако по ее Инстаграму видно, что молодая мама уже сильно скучает по Алисе. Недавно модель выложила серию фотографий, где предстала с непривычным каре.

С такой прической Алена очень походила на свою 6-летнюю дочь.

Подписчики Шишковой сразу заметили сходство. «Ну прямо одно лицо!», «На второй фотографии вылитая Алиса», — писали они под постом молодой мамы. И правда, с одинаковой прической звездные блондинки становятся похожи друг на друга как две капли воды.

Кстати, поклонники так и не поняли — Алена использовала парик или действительно решила отстричь челку. А как думаете вы?

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Алена Шишкова примерила новый образ
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Отметим, что 27-летняя модель уехала в клинику одна. Неизвестно, что именно подвигло Алену на такое решение: возможность отдохнуть от родительских обязанностей и социальной жизни или же серьезный подход к самоизоляции? Однако 6-летняя Алиса Юнусова осталась вместе с бабушкой Симоной в квартире. Там девочка каждый день проходит онлайн-обучение, а в свободное время играет с воздушными куклами и танцует.

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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