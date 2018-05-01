Термин «голливудская улыбка» в первую очередь ассоциируется со знаменитостями. Хорошие зубы от рождения даны не всем, поэтому селебы тратят баснословные деньги на услуги стоматологов. Однако бывают и исключения. В нашей подборке мы расскажем о звездах, которые предпочитают радоваться тому, чем наградила их матушка-природа, даже если была она не то чтобы добра...

1 2 3 ... 22 Улыбка 60-летнего Стива Бушеми вне конкуренции за звание худшей в Голливуде. Однако актер не считает желтые и кривые зубы недостатком. Бушеми уверен, что именно благодаря этой «фишке» получил большинство своих характерных ролей

Мы привыкли считать знаменитостей идеальными. Они в силу профессии «торгуют лицом», поэтому не жалеют денег на совершенствование внешности. Мода меняется постоянно, однако красивая улыбка актуальна всегда. Особенно в наши дни, когда технологии позволяют даже самый запущенный случай превратить в улыбку на миллион. Услуги ортодонтов стоят недешево, но звездам поход к стоматологу уж точно не сильно ударит по карману. Поэтому «голливудской улыбкой» селебов уже никого не удивить. Зато пристальное внимание привлекают те знаменитости, которые не стали прибегать к профессиональному тюнингу и превратили свои плохие зубы в визитную карточку.

Такие звезды, как Ванесса Паради, Кира Найтли и Джонни Депп добились популярности и любви миллионов поклонников, невзирая на небольшие изъяны во внешности.

Составляя данную подборку мы начали сомневаться, действительно ли идеальные зубы настолько важны, или же их значимость для внешнего облика сильно преувеличена. А что думаете вы?

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