Мы привыкли считать знаменитостей идеальными. Они в силу профессии «торгуют лицом», поэтому не жалеют денег на совершенствование внешности. Мода меняется постоянно, однако красивая улыбка актуальна всегда. Особенно в наши дни, когда технологии позволяют даже самый запущенный случай превратить в улыбку на миллион. Услуги ортодонтов стоят недешево, но звездам поход к стоматологу уж точно не сильно ударит по карману. Поэтому «голливудской улыбкой» селебов уже никого не удивить. Зато пристальное внимание привлекают те знаменитости, которые не стали прибегать к профессиональному тюнингу и превратили свои плохие зубы в визитную карточку.
Составляя данную подборку мы начали сомневаться, действительно ли идеальные зубы настолько важны, или же их значимость для внешнего облика сильно преувеличена. А что думаете вы?
Гораздо больше бесят идеально белые, ровные зубы, особнно у мужчин. Выглядят , как ***. Например , наш Аверин...
у англичан с зубами не сложилось
Идеала нет даже у тех, кто носил брекеты. Идеал это либо с имплантами (то ещё "удовольствие"), либо с винирами/люминирами.А так в статье ни у кого нет отталкивающего кривого "забора". Даже Деппу шли его золотые зубы, при чем больше, чем некоторым гражданам на постсоветском пространстве.Просто увеличенные фото, журналисты же любят дотошно рассматривать каждую пору.
Всё равно Харди-красавчик!