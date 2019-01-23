В тени матери: дочери моделей, которых считают менее интересными, чем их родительниц

Быть дочерью успешной и красивой модели — не фунт изюма. Вместе со связями и роскошным гардеробом по праву рождения вы получите еще и тонну негатива от желающих сравнить вас со знаменитой родственницей. Woman.ru вспоминает девушек, которые ищут свое место в этом мире, робко пытаясь выбраться из тени своих длинноногих и неотразимых матерей.

1 2 3 ... 17 Сэйлор Бринкли Кук и Алекса Рэй Джоэл, дочери Кристи Бринкли

На пике своей модельной карьеры американка Кристи Бринкли была ослепительна, хотя и сейчас в свои 64 года выглядит великолепно. По всей видимости, красота и успех Кристи сослужили плохую службу ее дочерям. Как мы уже говорили, 20-летней Сэйлор Бринкли Кук (на фото крайняя справа) постоянно приходится выслушивать от хейтеров негативные комментарии о ее внешности и таланте. Из-за этого девушке так и не удалось построить модельную карьеру, как у матери, хотя Сэйлор начала сниматься еще в 15 лет

Только со стороны может показаться, что родиться в семье знаменитостей — большая удача. На самом деле детям селебрити приходится нелегко: с раннего возраста они вынуждены мириться с постоянным вниманием прессы и окружающих. Какое уж тут нормальное детство? Однако дальше — больше.

По мере взросления звездных отпрысков неизбежно начинают сравнивать с родителями — выискивая схожие черты, делая ставки, удастся ли им хотя бы сравниться с отцом или матерью. Какая уж тут нормальная юность?

Особенно беспощадна критика, звучащая в адрес дочерей красивых и знаменитых женщин. Далеко не каждая девушка может заработать популярность на общей с красавицей-мамой фамилии и схожей внешности. Так, как Кайе Гербер или Лили-Роуз Депп, везет не всем. Большинство девочек из семей манекенщиц вынуждены всю жизнь терпеть нападки хейтеров. Чаще всего они делают это молча, но бывает, что терпению приходит конец, и случается эмоциональный взрыв. Так, на днях младшая дочь модели Кристи Бринкли, Сэйлор Бринкли Кук, опубликовала в своем микроблоге гневный пост про негативные комментарии о себе в Сети. Девушке пишут, что у нее «нет груди», нет «идеальных изгибов тела», что у нее нет таланта и что «она никогда не будет такой же красивой, как ее мать».



«Я слышала это много раз от незнакомцев, и эта критика пробивала мою толстую броню и причиняла боль», — написала разгневанная Сэйлор. Удивительно, как несправедливы обвинения в адрес Бринкли Кук, ведь она как раз таки очень похожа на свою успешную маму не только чертами лица, но и точеной фигурой. Мы в Woman.ru вспоминаем, кому еще публично доставалось за отсутствие сходства с матерями-моделями. Некоторым из наших героинь постоянное сравнение с родительницей мешает построить карьеру, а кто-то просто ежедневно разгребает тонны негатива от недоброжелателей.