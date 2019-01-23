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В тени матери: дочери моделей, которых считают менее интересными, чем их родительниц

Быть дочерью успешной и красивой модели — не фунт изюма. Вместе со связями и роскошным гардеробом по праву рождения вы получите еще и тонну негатива от желающих сравнить вас со знаменитой родственницей. Woman.ru вспоминает девушек, которые ищут свое место в этом мире, робко пытаясь выбраться из тени своих длинноногих и неотразимых матерей.
  • Кристи Бринкли, Сейлор Бринкли-Кук, Алекса Рэй Джоэл
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    Сэйлор Бринкли Кук и Алекса Рэй Джоэл, дочери Кристи Бринкли 

    На пике своей модельной карьеры американка Кристи Бринкли была ослепительна, хотя и сейчас в свои 64 года выглядит великолепно. По всей видимости, красота и успех Кристи сослужили плохую службу ее дочерям. Как мы уже говорили, 20-летней Сэйлор Бринкли Кук (на фото крайняя справа) постоянно приходится выслушивать от хейтеров негативные комментарии о ее внешности и таланте. Из-за этого девушке так и не удалось построить модельную карьеру, как у матери, хотя Сэйлор начала сниматься еще в 15 лет 
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Только со стороны может показаться, что родиться в семье знаменитостей — большая удача. На самом деле детям селебрити приходится нелегко: с раннего возраста они вынуждены мириться с постоянным вниманием прессы и окружающих. Какое уж тут нормальное детство? Однако дальше — больше.

По мере взросления звездных отпрысков неизбежно начинают сравнивать с родителями — выискивая схожие черты, делая ставки, удастся ли им хотя бы сравниться с отцом или матерью. Какая уж тут нормальная юность?

Особенно беспощадна критика, звучащая в адрес дочерей красивых и знаменитых женщин. Далеко не каждая девушка может заработать популярность на общей с красавицей-мамой фамилии и схожей внешности. Так, как Кайе Гербер или Лили-Роуз Депп, везет не всем. Большинство девочек из семей манекенщиц вынуждены всю жизнь терпеть нападки хейтеров. Чаще всего они делают это молча, но бывает, что терпению приходит конец, и случается эмоциональный взрыв. Так, на днях младшая дочь модели Кристи Бринкли, Сэйлор Бринкли Кук, опубликовала в своем микроблоге гневный пост про негативные комментарии о себе в Сети. Девушке пишут, что у нее «нет груди», нет «идеальных изгибов тела», что у нее нет таланта и что «она никогда не будет такой же красивой, как ее мать».

«Я слышала это много раз от незнакомцев, и эта критика пробивала мою толстую броню и причиняла боль», — написала разгневанная Сэйлор. Удивительно, как несправедливы обвинения в адрес Бринкли Кук, ведь она как раз таки очень похожа на свою успешную маму не только чертами лица, но и точеной фигурой. Мы в Woman.ru вспоминаем, кому еще публично доставалось за отсутствие сходства с матерями-моделями. Некоторым из наших героинь постоянное сравнение с родительницей мешает построить карьеру, а кто-то просто ежедневно разгребает тонны негатива от недоброжелателей.  

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23 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images, Legion-Megio.ru, REX Features/Fotodom.ru, Instagram@tizianolugli, Instagram
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Майя Рэй Турман-Хоук, Ума Турман, Ванесса Уильямс, Айленд Болдуин, Ким Бесинджер, Лили МакМенами, Кристен МакМенами, Кристи Бринкли, Сейлор Бринкли-Кук

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Тут уж надо было первым пунктом Кайю Гербер упомянуть) До шикарной мамы ей оччччень далеко, как бы ее ни пихали везде.

  • Всего пять сравнений, а почему других не упомянули.

  • так это понятно - красавицы-матери выходят замуж за богатых обычных мужчин и рожают менее красивых дочерей, о чем тут говорить вообще. Если бы они выходили за мужчин-моделей - ситуация была бы иной. Но мужчины-модели сами выходят за богатых мужчин )) Так что особо выбора нет.

  • Майя Хоук, дочь Умы Турман, очень симпатичная девушка. Глаз на ней отдыхает.

  • Дочери чаще в отцов, это генетически так, потому что их Х-хромосома сильнее женского Х. А у сыновей 50/50, т.к. там Х мамин, а У папин. Чисто по примерам вокруг это похоже на правду, не без исключений!

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