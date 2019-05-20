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Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма

Семья актера Михаила Боярского не перестает удивлять: помимо талантливой дочери, заслуженной артистки РФ Елизаветы Боярской, у российского мушкетера незаметно для нас выросла красавица-внучка. Спешим представить ее вам!

Многие знают и любят представителей знаменитой династии Боярских — неунывающего Михаила Сергеевича, его терпеливую и любящую супругу Ларису, сына Сергея, выбравшего карьеру политика, а также прекрасную и талантливую дочь Елизавету, у которой подрастают сыновья — 7-летний Андрей и годовалый Григорий, чьи фото иногда появляются в соцсетях Лизы и ее супруга Максима Матвеева. А знали ли вы, что в актерской семье засияла еще одна звездочка?

Знакомьтесь, Екатерина — 20-летняя дочь Сергея Боярского и его супруги, тоже Екатерины. Несмотря на юный возраст, девушка уже пользуется популярностью в Инстаграме: на ее аккаунт подписано почти 6 тысяч человек. 

Такой интерес понятен: девушка выкладывает фото из спортивного зала, с ковровых дорожек и светских мероприятий, а также радует подписчиков семейными фотографиями. 

  • Звезды в Инстаграме
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    Екатерина Боярская — любимица светских организаторов: ее часто приглашают на мероприятия в Санкт-Петербурге и Москве
    Смотреть галерею

Чего скрывать, с такими генами юная Боярская не может не слыть первой красавицей! Как и тетя Лиза, Екатерина получает сотни комплиментов по поводу внешности. Мы, пожалуй, присоединимся и тоже поставим свой лайк.  

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20 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Михаил Боярский, Елизавета Боярская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.

  • Племянница Лизы выглядит без преувеличения ее ровесницей.

  • Ну хоть один бы врачом стал, инженером. Нет, у всех знаменитостей и отпрыски : начинающие актрисы, певицы, модели, дизайнеры. Избавьте уже нас от творчества ваших внучек-дочек.

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