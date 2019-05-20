Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма

Семья актера Михаила Боярского не перестает удивлять: помимо талантливой дочери, заслуженной артистки РФ Елизаветы Боярской, у российского мушкетера незаметно для нас выросла красавица-внучка. Спешим представить ее вам!

Многие знают и любят представителей знаменитой династии Боярских — неунывающего Михаила Сергеевича, его терпеливую и любящую супругу Ларису, сына Сергея, выбравшего карьеру политика, а также прекрасную и талантливую дочь Елизавету, у которой подрастают сыновья — 7-летний Андрей и годовалый Григорий, чьи фото иногда появляются в соцсетях Лизы и ее супруга Максима Матвеева. А знали ли вы, что в актерской семье засияла еще одна звездочка?

Знакомьтесь, Екатерина — 20-летняя дочь Сергея Боярского и его супруги, тоже Екатерины. Несмотря на юный возраст, девушка уже пользуется популярностью в Инстаграме: на ее аккаунт подписано почти 6 тысяч человек.

Такой интерес понятен: девушка выкладывает фото из спортивного зала, с ковровых дорожек и светских мероприятий, а также радует подписчиков семейными фотографиями.

1 2 3 ... 9 Екатерина Боярская — любимица светских организаторов: ее часто приглашают на мероприятия в Санкт-Петербурге и Москве

Чего скрывать, с такими генами юная Боярская не может не слыть первой красавицей! Как и тетя Лиза, Екатерина получает сотни комплиментов по поводу внешности. Мы, пожалуй, присоединимся и тоже поставим свой лайк.