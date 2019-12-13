«Больше не буду такой свининой»: Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах с алкоголем и лишним весом

Вот уже долгое время Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале. 60-летняя звезда известна своей жесткой оценкой героев передачи — если Лариса Андреевна хочет сделать кому-то замечание, она его обязательно сделает.
В эфире шоу артистка не раз вспоминала, как у нее возникали те или иные проблемы. Так, в одном из последних выпусков «Давай поженимся!» Гузеева снова заговорила о своим пороках.
Знаменитость пыталась повлиять на новую героиню — женщину, которая из-за алкоголизма лишилась возможности видеться со своими детьми.
«Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить — значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего похудеть», — вспомнила Гузеева.
Также телеведущая выразила надежду, что больше никогда не столкнется с подобными проблемами. «Я больше в ту жизнь не вернусь. Тогда у меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого много делаю», — объяснила женщина участнице шоу.