«Больше не буду такой свининой»: Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах с алкоголем и лишним весом

Лариса Гузеева не скрывает, что раньше в ее жизни возникали проблемы из-за пагубных пристрастий. Недавно, в надежде повлиять на героиню передачи, телеведущая снова высказалась насчет своих давних зависимостей.

Лариса Гузеева

Вот уже долгое время Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале. 60-летняя звезда известна своей жесткой оценкой героев передачи — если Лариса Андреевна хочет сделать кому-то замечание, она его обязательно сделает.

При этом Гузеева никогда не прочь показать и свои слабые стороны.

В эфире шоу артистка не раз вспоминала, как у нее возникали те или иные проблемы. Так, в одном из последних выпусков «Давай поженимся!» Гузеева снова заговорила о своим пороках.

Знаменитость пыталась повлиять на новую героиню — женщину, которая из-за алкоголизма лишилась возможности видеться со своими детьми.

Лариса Андреевна посоветовала участнице как можно скорее взять себя в руки и завязать со всеми вредными привычки, как однажды уже сделала сама артистка.

«Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить — значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего похудеть», — вспомнила Гузеева.

1 2 3 ... 10 Лариса Гузеева снова вспомнила о проблемах в своей жизни

Также телеведущая выразила надежду, что больше никогда не столкнется с подобными проблемами. «Я больше в ту жизнь не вернусь. Тогда у меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого много делаю», — объяснила женщина участнице шоу.