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«Больше не буду такой свининой»: Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах с алкоголем и лишним весом

Лариса Гузеева не скрывает, что раньше в ее жизни возникали проблемы из-за пагубных пристрастий. Недавно, в надежде повлиять на героиню передачи, телеведущая снова высказалась насчет своих давних зависимостей. 
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Вот уже долгое время Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале. 60-летняя звезда известна своей жесткой оценкой героев передачи — если Лариса Андреевна хочет сделать кому-то замечание, она его обязательно сделает. 

При этом Гузеева никогда не прочь показать и свои слабые стороны. 

В эфире шоу артистка не раз вспоминала, как у нее возникали те или иные проблемы. Так, в одном из последних выпусков «Давай поженимся!» Гузеева снова заговорила о своим пороках. 

Лариса Гузеева
 

Знаменитость пыталась повлиять на новую героиню — женщину, которая из-за алкоголизма лишилась возможности видеться со своими детьми. 

Лариса Андреевна посоветовала участнице как можно скорее взять себя в руки и завязать со всеми вредными привычки, как однажды уже сделала сама артистка. 

«Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить — значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего похудеть», — вспомнила Гузеева. 

Также телеведущая выразила надежду, что больше никогда не столкнется с подобными проблемами. «Я больше в ту жизнь не вернусь. Тогда у меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого много делаю», — объяснила женщина участнице шоу. 

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13 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @_larisa_guzeeva/Instagram
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Лариса Гузеева

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