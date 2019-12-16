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Красные глаза в слезах, лихорадочный румянец: поклонников обеспокоил внешний вид Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова часто радует поклонников своими эффектными фотографиями. Однако иногда в жизни звезда выглядит не совсем так, как в соцсетях. 
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова — та еще любительница покрасоваться. Балерина часто выходит в свет, а также регулярно публикует в соцсетях свои свежие фото, на которых демонстрирует новые прически и наряды. 

На днях звезда стала гостьей программы «Правда 24» на телеканале «Москва 24». 

В беседе с ведущими Анастасия поведала о том, как проведет новогодние праздники, а также обсудила самые горячие новости о своей личной жизни. 

Анастасия Волочкова
 

Впрочем, многих зрителей заинтересовало вовсе не то, о чем говорила известная танцовщица. Куда больше привлек внимание публики внешний вид Волочковой. 

Некоторые пришли к мнению, что в эфире шоу звезда выглядела болезненно. 

Красные глаза, излишний румянец и желтоватый цвет кожи — такие недостатки сложно не заметить во внешности любого человека и тем более звезды. 

Теперь интернет-пользователи обсуждают, в чем же причина таких внешних изменений Волочковой. Некоторым кажется, что звезде могли некачественно сделать макияж. Другие же уверены, что в студии программы просто было неправильно выставлено освещение, оно подчеркнуло и усилило возможные несовершенства Анастасии. 

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volochkova_art/Instagram
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Анастасия Волочкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая разница уже...Я помню, как в Осторожно Собчак она ложилась на кровать, показывала шпагат в воздухе, рассказывала, что она так делает перед своим мужиком, без трусов, что никто не устоит. Я думаю, что дети там только на Луне уже будут иметь спокойную жизнь с такими мамами как Настя, Дана, Штурм...Это такая подлость по отношению к своему ребенку((

  • Реально плохо выглядит

  • 3 фото без комментариев

  • Так проблемы с дочерью уже есть. Она сама же и рассказала, что дочь предпочитает жить в отца и уже не хочет общаться с мамой. Настя также прокомментировала эту ситуацию, что «...когда Ариша вырастет, возможно все обдумает и примет мою сторону..» , т.е. сторону мамы...

  • У неё лицо перекошено.Инсульт попахивает.

  • Гость

    У неё лицо перекошено.Инсульт попахивает.

    На почве делириума. Там рядом давно Джигурда пробегал? А то еще и другое.

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