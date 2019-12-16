Красные глаза в слезах, лихорадочный румянец: поклонников обеспокоил внешний вид Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова часто радует поклонников своими эффектными фотографиями. Однако иногда в жизни звезда выглядит не совсем так, как в соцсетях.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова — та еще любительница покрасоваться. Балерина часто выходит в свет, а также регулярно публикует в соцсетях свои свежие фото, на которых демонстрирует новые прически и наряды.

На днях звезда стала гостьей программы «Правда 24» на телеканале «Москва 24».

В беседе с ведущими Анастасия поведала о том, как проведет новогодние праздники, а также обсудила самые горячие новости о своей личной жизни.

Впрочем, многих зрителей заинтересовало вовсе не то, о чем говорила известная танцовщица. Куда больше привлек внимание публики внешний вид Волочковой.

Некоторые пришли к мнению, что в эфире шоу звезда выглядела болезненно.

Красные глаза, излишний румянец и желтоватый цвет кожи — такие недостатки сложно не заметить во внешности любого человека и тем более звезды.

Теперь интернет-пользователи обсуждают, в чем же причина таких внешних изменений Волочковой. Некоторым кажется, что звезде могли некачественно сделать макияж. Другие же уверены, что в студии программы просто было неправильно выставлено освещение, оно подчеркнуло и усилило возможные несовершенства Анастасии.