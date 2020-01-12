Анна Бузова вспомнила времена, когда участвовала в «Доме-2», а жених ее не узнал

Когда-то Ольга Бузова позвала участвовать в реалити-шоу «Дом-2» свою младшую сестру Анну. В отличие от блондинки, у девушки не получилось задержаться на проекте. Недавно Анна вспомнила о том периоде жизни. 

12 января 2020 · Текст: · Фото:

Анна Бузова
Анна Бузова

Никто не поспорит с тем фактом, что проект «Дом-2» стал решающей ступенью в жизни Ольги Бузовой. Девушка попала в реалити в 2004 году, когда ей было всего 18 лет, и до сих пор является одной из основных героинь передачи, пусть уже и в роли ведущей. 

В 2006 году Ольга зазвала на проект свою младшую сестру Анну, надеясь, что и у той получится добиться высот. 

Впрочем, жизнь на телестройке совершенно не соблазнила Бузову-младшую. Девушка участвовала в «Доме-2» всего месяц, а затем приняла решение покинуть шоу. 

Многим было непонятно решение Анны отказаться от проекта, благодаря которому у нее появилось огромное количество поклонников. Есть версия, что девушка просто решила не отвлекать внимание зрителей от старшей сестры. 

Как все было на самом деле никому неизвестно. Однако иногда Бузова с теплом вспоминает о том времени. 

12 января Анна опубликовала в соцсетях видео, сделанное в день ее прихода на проект. «Мой любимый не верит, что это я», — со смехом прокомментировала ролик девушка. 

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Действительно, за прошедшие годы знаменитость изменила имидж. Впрочем, нам кажется, что сегодня Анна выглядит точно так же юно, как и почти 12 лет назад. А как считаете вы?

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Комментарии

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  • Совершенно ничего из себя не представляет! Набрала миллион подписчиков благодаря своей сестре и гребёт деньги на рекламе! Повезло ничего не скажешь!

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