Никто не поспорит с тем фактом, что проект «Дом-2» стал решающей ступенью в жизни Ольги Бузовой. Девушка попала в реалити в 2004 году, когда ей было всего 18 лет, и до сих пор является одной из основных героинь передачи, пусть уже и в роли ведущей.

В 2006 году Ольга зазвала на проект свою младшую сестру Анну, надеясь, что и у той получится добиться высот.

Впрочем, жизнь на телестройке совершенно не соблазнила Бузову-младшую. Девушка участвовала в «Доме-2» всего месяц, а затем приняла решение покинуть шоу.