Bioderma отмечает 25 лет своего культового продукта — мицеллярной воды Sensibio H2O, главная миссия которой — бережное очищение и демакияж чувствительной кожи. В рамках празднования юбилея Bioderma запустила глобальную инициативу «Твой выбор достоин уважения. Твоя кожа тоже», цель которой рассказать об уникальном жизненном пути и нестандартных решениях. Именно такой оригинальный подход и лег в основу мероприятия. Динамичная мультижанровая программа и иммерсивное шоу создали незабываемую атмосферу вечера, которую поддерживали коктейли на основе Cointreau.
Специальным событием стал тематический паблик-ток, участие в котором приняли: одна из героинь проекта «Твой выбор достоин уважения. Твоя кожа тоже», актриса театра и кино Юлия Пересильд, президент благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина и доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова. Каждая из героинь по-своему раскрыла тему выбора, рассказала про ежедневные вызовы и про свой путь. Юлия Пересильд и Элизавета Мурвкина не случайно стали участницами публичной беседы, ведь 25 рублей от каждого проданного лимитированного флакона Sensibio H2O будут пожертвованы в благотворительный фонд «Галчонок».
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