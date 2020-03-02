Специальным событием стал тематический паблик-ток, участие в котором приняли: одна из героинь проекта «Твой выбор достоин уважения. Твоя кожа тоже», актриса театра и кино Юлия Пересильд, президент благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина и доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова. Каждая из героинь по-своему раскрыла тему выбора, рассказала про ежедневные вызовы и про свой путь. Юлия Пересильд и Элизавета Мурвкина не случайно стали участницами публичной беседы, ведь 25 рублей от каждого проданного лимитированного флакона Sensibio H2O будут пожертвованы в благотворительный фонд «Галчонок».