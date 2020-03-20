27-летняя Алена Шишкова давно следит за распространением коронавирусной инфекции. Еще в январе модель просила фолловеров повременить с заказом товаров из китайских онлайн-магазинов, чтобы случайно не заразиться.

Также молодая женщина делала все, чтобы обеспечить личную безопасность.

Шишкова выходит на улицу в маске и защитных перчатках, постоянно демонстрируя свои «безопасные» луки в соцсетях.