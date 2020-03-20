Болезни ни при чем: почему Алена Шишкова ходит дома в защитных перчатках

Многие знаменитости приняли дополнительные меры по защите себя и своих близких от коронавируса. А вот Алена Шишкова нашла необычное и совсем не связанное с пандемией применение латексным перчаткам. 

Алена Шишкова
Алена Шишкова

27-летняя Алена Шишкова давно следит за распространением коронавирусной инфекции. Еще в январе модель просила фолловеров повременить с заказом товаров из китайских онлайн-магазинов, чтобы случайно не заразиться. 

Также молодая женщина делала все, чтобы обеспечить личную безопасность. 

Шишкова выходит на улицу в маске и защитных перчатках, постоянно демонстрируя свои «безопасные» луки в соцсетях. 

Алена Шишкова

В последние дни интернет-пользователи начали замечать, что знаменитость не снимает медицинские перчатки, даже когда находится дома. 

«Неужели вы настолько серьезно подходите к своей безопасности?» — вопрошают фолловеры. 

Как оказалось, Алена действительно не снимает перчатки. Но делает она это вовсе не из мер предосторожности. «Я просто не успеваю пока сделать маникюр», — объяснила Шишкова. 

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Алена Шишкова постоянно ходит в резиновых перчатках
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Ответ звезды стал причиной еще большего непонимания подписчиков. Неужели молодая женщина действительно постоянно находится в неудобных перчатках лишь из-за того, что у нее не очень аккуратные ногти? К тому же наверняка кожа ее рук очень страдает из-за регулярного контакта с резиной. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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