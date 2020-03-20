27-летняя Алена Шишкова давно следит за распространением коронавирусной инфекции. Еще в январе модель просила фолловеров повременить с заказом товаров из китайских онлайн-магазинов, чтобы случайно не заразиться.
Также молодая женщина делала все, чтобы обеспечить личную безопасность.
Шишкова выходит на улицу в маске и защитных перчатках, постоянно демонстрируя свои «безопасные» луки в соцсетях.
В последние дни интернет-пользователи начали замечать, что знаменитость не снимает медицинские перчатки, даже когда находится дома.
«Неужели вы настолько серьезно подходите к своей безопасности?» — вопрошают фолловеры.
Как оказалось, Алена действительно не снимает перчатки. Но делает она это вовсе не из мер предосторожности. «Я просто не успеваю пока сделать маникюр», — объяснила Шишкова.
Ответ звезды стал причиной еще большего непонимания подписчиков. Неужели молодая женщина действительно постоянно находится в неудобных перчатках лишь из-за того, что у нее не очень аккуратные ногти? К тому же наверняка кожа ее рук очень страдает из-за регулярного контакта с резиной.
20 марта 2020 · ·
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