Подруга Аллы Пугачевой рассказала, как певица чуть не погибла в результате пластической операции

На днях одна из близких подруг Аллы Пугачевой призналась, что 30 лет назад Примадонна решилась на пластическую операцию. Из-за хирургического вмешательства исполнительница едва не лишилась жизни.

1 2 3 4 5 6 7 Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала, что 30 лет назад Примадонна едва не лишилась жизни из-за пластической операции

В свои 69 лет Алла Пугачева выглядит прекрасно. Певица предпочитает не делиться секретами своей молодости и красоты. Однако на днях приятельница Пугачевой Мила Андреева дала интервью, в котором рассказала об одной из пластических операций исполнительницы.

Как оказалось, хирургическое вмешательство едва не стоило Примадонне жизни.

«Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — сообщил портал StarHit со ссылкой на журнал «Караван историй» (орфография и пунктуация автора сохранены).



К счастью, все обошлось. По словам Милы, Алле помогла вовремя оказанная помощь врачей одной из московских клиник. Андреева также добавила, что Примадонна пошла на риск и решила изменить свою внешность ради возлюбленного, которым на тот момент являлся Сергей Челобанов. Композитор был младше певицы на 12 лет. Позже Пугачева рассталась с Челобановым из-за его пристрастия к запрещенным веществам.