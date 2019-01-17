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Подруга Аллы Пугачевой рассказала, как певица чуть не погибла в результате пластической операции

На днях одна из близких подруг Аллы Пугачевой призналась, что 30 лет назад Примадонна решилась на пластическую операцию. Из-за хирургического вмешательства исполнительница едва не лишилась жизни.
  • Алла Пугачева
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    Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала, что 30 лет назад Примадонна едва не лишилась жизни из-за пластической операции
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В свои 69 лет Алла Пугачева выглядит прекрасно. Певица предпочитает не делиться секретами своей молодости и красоты. Однако на днях приятельница Пугачевой Мила Андреева дала интервью, в котором рассказала об одной из пластических операций исполнительницы.

Как оказалось, хирургическое вмешательство едва не стоило Примадонне жизни.

«Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть», — сообщил портал StarHit со ссылкой на журнал «Караван историй» (орфография и пунктуация автора сохранены).

К счастью, все обошлось. По словам Милы, Алле помогла вовремя оказанная помощь врачей одной из московских клиник. Андреева также добавила, что Примадонна пошла на риск и решила изменить свою внешность ради возлюбленного, которым на тот момент являлся Сергей Челобанов. Композитор был младше певицы на 12 лет. Позже Пугачева рассталась с Челобановым из-за его пристрастия к запрещенным веществам.

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17 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, Булдаков Олег/ТАСС
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Алла Пугачева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Об этом и так всем известно,сто раз говорили,показывали по ТВ,образ жизни надо вести умеренным,спать нормально,не курить,не бухать,правильно питаться и заниматься спортом,тогда и пластика не понадобится.

  • Это была липосакция. Уж два десятилетия об этом пишут, надоело.

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