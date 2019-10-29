Поклонники Мерьем Узерли пытаются отговорить ее от визита к пластическому хирургу

Фанаты сильно переживают из-за увлечения Мерьем Узерли бьюти-процедурами. Несмотря на всеобщую критику, актриса решила снова лечь под нож.

Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»

Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в невероятно успешном историческом сериале «Великолепный век». И хотя имя актрисы не связано с проектом и его продолжениями уже больше пяти лет, зрители по-прежнему ассоциируют Мерьем с ее героиней Хюррем-султан.

Именно поэтому фанатам особенно сложно принять увлечение звезды пластикой и косметологией.

За последние годы поклонники не раз уличали Узерли в злоупотреблении уколами красоты и куда более серьезными процедурами.

Саймон Оуриан и Мерьем Узерли

Впрочем, знаменитость совершенно не беспокоят слова хейтеров. На днях в своем микроблоге она сообщила, что в скором времени отправится в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со знаменитым пластическим хирургом Саймоном Оурианом.



«Мой друг, скоро увидимся!» — подписала совместный снимок с доктором актриса.

Вряд ли Мерьем решила прилететь в другую страну, чтобы просто пообщаться с бьюти-специалистом. Саймон близко дружит со многими знаменитостями, которые по совместительству являются давними клиентами его престижной клиники.

1 2 3 ... 10 Кажется, Мерьем Узерли решила снова сделать пластическую операцию

Фолловеры сразу же догадались о намерениях актрисы, связанных со скорой поездкой в Америку. «Мерьем, пожалуйста, прекрати делать пластику», «Не стоит снова менять себя. Куда лучше ты выглядела в образе Хюррем», — массово пишут поклонники в соцсетях знаменитости.