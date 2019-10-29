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Поклонники Мерьем Узерли пытаются отговорить ее от визита к пластическому хирургу

Фанаты сильно переживают из-за увлечения Мерьем Узерли бьюти-процедурами. Несмотря на всеобщую критику, актриса решила снова лечь под нож. 
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»

Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в невероятно успешном историческом сериале «Великолепный век». И хотя имя актрисы не связано с проектом и его продолжениями уже больше пяти лет, зрители по-прежнему ассоциируют Мерьем с ее героиней Хюррем-султан. 

Именно поэтому фанатам особенно сложно принять увлечение звезды пластикой и косметологией. 

За последние годы поклонники не раз уличали Узерли в злоупотреблении уколами красоты и куда более серьезными процедурами. 

Мерьем Узерли
Саймон Оуриан и Мерьем Узерли

Впрочем, знаменитость совершенно не беспокоят слова хейтеров. На днях в своем микроблоге она сообщила, что в скором времени отправится в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со знаменитым пластическим хирургом Саймоном Оурианом. 

«Мой друг, скоро увидимся!» — подписала совместный снимок с доктором актриса. 

Вряд ли Мерьем решила прилететь в другую страну, чтобы просто пообщаться с бьюти-специалистом. Саймон близко дружит со многими знаменитостями, которые по совместительству являются давними клиентами его престижной клиники. 

Фолловеры сразу же догадались о намерениях актрисы, связанных со скорой поездкой в Америку. «Мерьем, пожалуйста, прекрати делать пластику», «Не стоит снова менять себя. Куда лучше ты выглядела в образе Хюррем», — массово пишут поклонники в соцсетях знаменитости. 

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29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @meryemuzerlimeryem/Instagram
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Мерьем Узерли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Понесло ее... жаль

  • Свое лицо уже все равно потеряно безвозвратно, так что пофиг, пусть продолжает в том же духе.

  • Не ожидала увидеть фотографию с Боне. Боня уже везде успела)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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