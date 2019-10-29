Поклонники Мерьем Узерли пытаются отговорить ее от визита к пластическому хирургу

Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в невероятно успешном историческом сериале «Великолепный век». И хотя имя актрисы не связано с проектом и его продолжениями уже больше пяти лет, зрители по-прежнему ассоциируют Мерьем с ее героиней Хюррем-султан.
За последние годы поклонники не раз уличали Узерли в злоупотреблении уколами красоты и куда более серьезными процедурами.
Впрочем, знаменитость совершенно не беспокоят слова хейтеров. На днях в своем микроблоге она сообщила, что в скором времени отправится в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со знаменитым пластическим хирургом Саймоном Оурианом.
Вряд ли Мерьем решила прилететь в другую страну, чтобы просто пообщаться с бьюти-специалистом. Саймон близко дружит со многими знаменитостями, которые по совместительству являются давними клиентами его престижной клиники.
Фолловеры сразу же догадались о намерениях актрисы, связанных со скорой поездкой в Америку. «Мерьем, пожалуйста, прекрати делать пластику», «Не стоит снова менять себя. Куда лучше ты выглядела в образе Хюррем», — массово пишут поклонники в соцсетях знаменитости.