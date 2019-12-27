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Стало известно, как выглядит мать Влада Соколовского после пластики

Обычно звезды скрывают, что прибегают к пластическим операциям. Однако Влад Соколовский уговорил свою маму Ирину Всеволодовну показать десяткам тысяч интернет-пользователей, как она будет выглядеть после череды омолаживающих процедур. 
Влад Соколовский
Влад Соколовский с матерью

В августе Влад Соколовский сообщил своим фолловерам, что его 66-летняя мама захотела сделать пластическую операцию и избавиться от возрастных изменений лица. Певец и его отец были против того, чтобы Ирина Всеволодовна ложилась под нож, но в итоге женщине все же удалось убедить семью в необходимости данного вмешательства. 

Влад искал для родственницы первоклассного хирурга, поэтому остановил свой выбор на Сергее Блохине — основателе ведущего центра пластической хирургии в России Frau Klinik. 

Мама Соколовского всегда положительно относилась к бьюти-манипуляциям. Однако примерно 10 лет назад ей неудачно ввели филлеры в скулы — с левой стороны началось сильное воспаление, после которого лицо потеряло симметричность. 

«Это сильно усложняло задачу, но в результате совместной работы пластического хирурга и косметолога мы получили ошеломительный результат», — рассказал в своем микроблоге Сергей Блохин.

Ирине Всеволодовне провели SMAS-лифтинг — операцию по «глубокой» подтяжке овала лица, а также сделали серию «уколов красоты», чтобы избавиться от старых рубцов на коже. 

В первые три месяца после хирургических вмешательств у женщины сходили отеки с лица. Теперь знаменитая семья решила показать интернет-пользователям, как проходило преображение. 27 декабря в соцсетях появились видео, на которых видны изменения во внешности женщины. 

Теперь Ирина Всеволодовна выглядит как минимум на 10 лет моложе своего реального возраста. А чтобы подчеркнуть обновленную внешность, Соколовская сделала новую стрижку и перекрасила волосы в более яркий оттенок. 

Интернет-пользователи высоко оценили преображение матери певца. «Совсем другой человек как будто! Видно, что старались настоящие профессионалы своего дела!», «Разница, конечно, колоссальная. Ирина и раньше была эффектной женщиной, а теперь настоящая красотка!» — прокомментировали фолловеры. 

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27 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, @ir_sokolovskaya, @s.n.blohin, @sokol65, @vs20/Instagram
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Влад Соколовский

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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