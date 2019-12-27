Стало известно, как выглядит мать Влада Соколовского после пластики

Обычно звезды скрывают, что прибегают к пластическим операциям. Однако Влад Соколовский уговорил свою маму Ирину Всеволодовну показать десяткам тысяч интернет-пользователей, как она будет выглядеть после череды омолаживающих процедур.

Влад Соколовский с матерью

В августе Влад Соколовский сообщил своим фолловерам, что его 66-летняя мама захотела сделать пластическую операцию и избавиться от возрастных изменений лица. Певец и его отец были против того, чтобы Ирина Всеволодовна ложилась под нож, но в итоге женщине все же удалось убедить семью в необходимости данного вмешательства.

Влад искал для родственницы первоклассного хирурга, поэтому остановил свой выбор на Сергее Блохине — основателе ведущего центра пластической хирургии в России Frau Klinik.

Мама Соколовского всегда положительно относилась к бьюти-манипуляциям. Однако примерно 10 лет назад ей неудачно ввели филлеры в скулы — с левой стороны началось сильное воспаление, после которого лицо потеряло симметричность.

«Это сильно усложняло задачу, но в результате совместной работы пластического хирурга и косметолога мы получили ошеломительный результат», — рассказал в своем микроблоге Сергей Блохин.

Ирине Всеволодовне провели SMAS-лифтинг — операцию по «глубокой» подтяжке овала лица, а также сделали серию «уколов красоты», чтобы избавиться от старых рубцов на коже.

В первые три месяца после хирургических вмешательств у женщины сходили отеки с лица. Теперь знаменитая семья решила показать интернет-пользователям, как проходило преображение. 27 декабря в соцсетях появились видео, на которых видны изменения во внешности женщины.



Теперь Ирина Всеволодовна выглядит как минимум на 10 лет моложе своего реального возраста. А чтобы подчеркнуть обновленную внешность, Соколовская сделала новую стрижку и перекрасила волосы в более яркий оттенок.

Интернет-пользователи высоко оценили преображение матери певца. «Совсем другой человек как будто! Видно, что старались настоящие профессионалы своего дела!», «Разница, конечно, колоссальная. Ирина и раньше была эффектной женщиной, а теперь настоящая красотка!» — прокомментировали фолловеры.